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TRÂNSITO

Governo de Minas divulga cronograma de exigência do CRLV 2026

Documento passará a ser exigido a partir de setembro, a depender do número final da placa

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
07/07/2026 10:01

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CRLV pode ser renovado pelo site do Detran/MG crédito: Freepik

O Governo de Minas divulgou o calendário de renovação do licenciamento anual de veículos registrados no estado para o exercício de 2026. De acordo com a portaria, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) passará a ser exigido a partir de setembro, a depender do número final da placa. 

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Cronograma de exigência do CRLV 2026:

  • Placas com final 1,2 e 3: exigência a partir de 1º de setembro

  • Placas com final 4, 5 e 6: exigência a partir de 1º de outubro

  • Placas com final 7, 8, 9 e 0: exigência a partir de 1º de novembro

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A partir das datas estabelecidas, as blitzes pelo estado poderão exigir o CRLV atualizado dos condutores. Transitar sem o documento é considerada infração grave e pode gerar multa e apreensão do veículo.

Ainda conforme o texto os motoristas deverão portar o documento correspondente a 2026 no formato impresso ou digital. Para emitir o documento, o proprietário deve acessar o portal do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MG) e preencher o formulário para acessar o CRLV ou CRLV-e. A versão virtual pode ser acessada pelo celular mesmo sem internet.

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Para emissão do CRLV todos os débitos deverão estar pagos e atualizados no sistema do Detran/MG, sendo eles: Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Taxa de Licenciamento, multas e a baixa de impedimentos, se houver. No caso de emissão antes do vencimento do IPVA é exigido apenas o pagamento da taxa de licenciamento para realização do serviço. Para conferir se há alguma pendência, acesse a página Consultar Situação do Veículo no site do Detran/MG. 

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