BH: micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas; veja fotos
Passageiros do coletivo foram retirados pelas janelas, pois a frente do micro-ônibus ficou presa no muro. Acidente ocorreu no Bairro Jardim América, em BH
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Um micro-ônibus bateu em um muro Rua Jacarepaguá, no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (7/7).
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O veículo ficou pendurado entre a rua e o lote de uma edificação, que fica abaixo do nível da rua, conforme imagens do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), que atua no local.
Embora os passageiros tenham sido retirados pelas janelas do coletivo, ninguém ficou ferido.
As imagens mostram o tamanho do estrago causado na edificação e a altura que a parte da frente do veículo ficou pendurada.
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