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REGIÃO OESTE DE BH

BH: micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas; veja fotos

Passageiros do coletivo foram retirados pelas janelas, pois a frente do micro-ônibus ficou presa no muro. Acidente ocorreu no Bairro Jardim América, em BH

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/07/2026 09:06 - atualizado em 07/07/2026 09:52

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Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH crédito: Edesio Ferreira/EM

Um micro-ônibus bateu em um muro Rua Jacarepaguá, no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (7/7).

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O veículo ficou pendurado entre a rua e o lote de uma edificação, que fica abaixo do nível da rua, conforme imagens do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), que atua no local.

Embora os passageiros tenham sido retirados pelas janelas do coletivo, ninguém ficou ferido.

Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH-Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH-Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH-Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH-Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro de lote no Bairro Jardim América, na Região Oeste de BH, na manhã desta terça-feira (7/7)-CBMMG/Divulgação
Micro-ônibus bate em muro de lote no Bairro Jardim América, na Região Oeste de BH, na manhã desta terça-feira (7/7) CBMMG/Divulgação

As imagens mostram o tamanho do estrago causado na edificação e a altura que a parte da frente do veículo ficou pendurada.

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A BHTrans interditou a via no trecho entre a Rua Indiana e a Avenida Barão Homem de Melo para realizar o reboque.

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