BH: micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas; veja fotos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um micro-ônibus bateu em um muro Rua Jacarepaguá, no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (7/7).

O veículo ficou pendurado entre a rua e o lote de uma edificação, que fica abaixo do nível da rua, conforme imagens do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), que atua no local.

Embora os passageiros tenham sido retirados pelas janelas do coletivo, ninguém ficou ferido.

Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH Edesio Ferreira/EM Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH Edesio Ferreira/EM Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH Edesio Ferreira/EM Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH Edesio Ferreira/EM Micro-ônibus bate em muro de lote no Bairro Jardim América, na Região Oeste de BH, na manhã desta terça-feira (7/7) CBMMG/Divulgação Voltar Próximo

As imagens mostram o tamanho do estrago causado na edificação e a altura que a parte da frente do veículo ficou pendurada.

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