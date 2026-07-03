BH: duas linhas de ônibus param de circular; veja como fica

As linhas de ônibus 105 (Estação Central/Lourdes) e 1030 (Avenida) estão extintas do transporte coletivo de Belo Horizonte. A medida foi oficializada pela PBH, através do Diário Oficial do Município (DOM), em portaria da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob), que vale a partir dessa sexta-feira (3). Os passageiros das linhas serão atendidos por outras alternativas.

Segundo a prefeitura, as mudanças foram feitas para adequação ao atendimento dos usuários com base em estudos técnicos da SUMOB. Apesar da oficialização apenas nesta sexta (3), a linha 1030 (Avenida) havia sido substituída em janeiro de 2026 pela linha 104 (Estação Lagoinha/Avenida Afonso Pena).

A substituta realiza o mesmo itinerário da 1030, tendo os mesmos pontos de embarque e desembarque. A principal diferença entre elas foi o preço das passagens. Os passageiros que antes pagavam R$6,25 por viagem passaram a pagar R$6,00.

Confira o itinerário da linha 104 (Estação Lagoinha/Avenida Afonso Pena):

Avenida do Contorno (ponto final na Estação do Metrô Lagoinha)

Avenida do Contorno (retorno na ponte da Rua Rio Grande do Sul)

Avenida do Contorno

Rua Paulo de Frontin

Avenida Olegário Maciel

Rua dos Caetés

Avenida Afonso Pena

Praça da Bandeira (retorno)

Avenida Afonso Pena

Rua Curitiba

Avenida do Contorno (ponto final na Estação do Metrô Lagoinha)

As principais mudanças acontecem com os usuários da linha 105 (Estação Central/Lourdes). Eles serão atendidos pelas linhas 8108 (Cidade Nova/Savassi via Rua da Bahia), 9103 (Santa Tereza/Santo Antônio) e 4032 (Caiçara/Savassi/Praça da Liberdade).

No sentido Estação Central/Lourdes, os usuários devem pegar o 8108 e o 9103 no ponto entre a Praça da Estação e Rua Tupinambás, localizado na Avenida dos Andradas, número 344.

Já no sentido Lourdes/Praça Sete, eles serão atendidos pela linha 4032, que terá trajeto ampliado com pontos na região da Praça 7 e Praça Rio Branco (Rodoviária de BH).

Para atender à demanda da linha extinta, a 4032 (Caiçara/Savassi/Praça da Liberdade) muda o itinerário no sentido Caiçara. A linha deixará de circular pela Avenida João Pinheiro e passará a seguir a Rua Espírito Santo até a Rua dos Tupis, de onde irá acessar a Avenida Afonso Pena para continuar o trajeto em direção ao bairro.

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Os itinerários e quadro de horários das linhas podem ser consultados no portal da PBH.