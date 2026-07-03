BH: duas linhas de ônibus param de circular; veja como fica
PBH encerra oficialmente a atividade das linhas através do Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (3) e divulga alternativas para usuários
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As linhas de ônibus 105 (Estação Central/Lourdes) e 1030 (Avenida) estão extintas do transporte coletivo de Belo Horizonte. A medida foi oficializada pela PBH, através do Diário Oficial do Município (DOM), em portaria da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob), que vale a partir dessa sexta-feira (3). Os passageiros das linhas serão atendidos por outras alternativas.
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Segundo a prefeitura, as mudanças foram feitas para adequação ao atendimento dos usuários com base em estudos técnicos da SUMOB. Apesar da oficialização apenas nesta sexta (3), a linha 1030 (Avenida) havia sido substituída em janeiro de 2026 pela linha 104 (Estação Lagoinha/Avenida Afonso Pena).
A substituta realiza o mesmo itinerário da 1030, tendo os mesmos pontos de embarque e desembarque. A principal diferença entre elas foi o preço das passagens. Os passageiros que antes pagavam R$6,25 por viagem passaram a pagar R$6,00.
Confira o itinerário da linha 104 (Estação Lagoinha/Avenida Afonso Pena):
- Avenida do Contorno (ponto final na Estação do Metrô Lagoinha)
- Avenida do Contorno (retorno na ponte da Rua Rio Grande do Sul)
- Avenida do Contorno
- Rua Paulo de Frontin
- Avenida Olegário Maciel
- Rua dos Caetés
- Avenida Afonso Pena
- Praça da Bandeira (retorno)
- Avenida Afonso Pena
- Rua Curitiba
- Avenida do Contorno (ponto final na Estação do Metrô Lagoinha)
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As principais mudanças acontecem com os usuários da linha 105 (Estação Central/Lourdes). Eles serão atendidos pelas linhas 8108 (Cidade Nova/Savassi via Rua da Bahia), 9103 (Santa Tereza/Santo Antônio) e 4032 (Caiçara/Savassi/Praça da Liberdade).
No sentido Estação Central/Lourdes, os usuários devem pegar o 8108 e o 9103 no ponto entre a Praça da Estação e Rua Tupinambás, localizado na Avenida dos Andradas, número 344.
Já no sentido Lourdes/Praça Sete, eles serão atendidos pela linha 4032, que terá trajeto ampliado com pontos na região da Praça 7 e Praça Rio Branco (Rodoviária de BH).
Para atender à demanda da linha extinta, a 4032 (Caiçara/Savassi/Praça da Liberdade) muda o itinerário no sentido Caiçara. A linha deixará de circular pela Avenida João Pinheiro e passará a seguir a Rua Espírito Santo até a Rua dos Tupis, de onde irá acessar a Avenida Afonso Pena para continuar o trajeto em direção ao bairro.
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Os itinerários e quadro de horários das linhas podem ser consultados no portal da PBH.