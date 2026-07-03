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TRANSPORTE COLETIVO

BH: duas linhas de ônibus param de circular; veja como fica

PBH encerra oficialmente a atividade das linhas através do Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (3) e divulga alternativas para usuários

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
03/07/2026 09:06

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Implantação da faixa exclusiva para ônibus que conecta Avenida Cristóvão Colombo (foto), Praça da Liberdade e Avenida João Pinheiro foi a primeira entrega do programa firmado com o governo federal, que totaliza R$ 139,4 milhões]
Implantação da faixa exclusiva para ônibus que conecta Avenida Cristóvão Colombo (foto), Praça da Liberdade e Avenida João Pinheiro foi a primeira entrega do programa firmado com o governo federal, que totaliza R$ 139,4 milhões] crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

As linhas de ônibus 105 (Estação Central/Lourdes) e 1030 (Avenida) estão extintas do transporte coletivo de Belo Horizonte. A medida foi oficializada pela PBH, através do Diário Oficial do Município (DOM), em portaria da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob), que vale a partir dessa sexta-feira (3). Os passageiros das linhas serão atendidos por outras alternativas.

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Segundo a prefeitura, as mudanças foram feitas para adequação ao atendimento dos usuários com base em estudos técnicos da SUMOB. Apesar da oficialização apenas nesta sexta (3), a linha 1030 (Avenida) havia sido substituída em janeiro de 2026 pela linha 104 (Estação Lagoinha/Avenida Afonso Pena).

A substituta realiza o mesmo itinerário da 1030, tendo os mesmos pontos de embarque e desembarque. A principal diferença entre elas foi o preço das passagens. Os passageiros que antes pagavam R$6,25 por viagem passaram a pagar R$6,00.

Confira o itinerário da linha 104 (Estação Lagoinha/Avenida Afonso Pena):

  • Avenida do Contorno (ponto final na Estação do Metrô Lagoinha)
  • Avenida do Contorno (retorno na ponte da Rua Rio Grande do Sul)
  • Avenida do Contorno
  • Rua Paulo de Frontin
  • Avenida Olegário Maciel
  • Rua dos Caetés
  • Avenida Afonso Pena
  • Praça da Bandeira (retorno)
  • Avenida Afonso Pena
  • Rua Curitiba
  • Avenida do Contorno (ponto final na Estação do Metrô Lagoinha)

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As principais mudanças acontecem com os usuários da linha 105 (Estação Central/Lourdes). Eles serão atendidos pelas linhas 8108 (Cidade Nova/Savassi via Rua da Bahia), 9103 (Santa Tereza/Santo Antônio) e 4032 (Caiçara/Savassi/Praça da Liberdade).

No sentido Estação Central/Lourdes, os usuários devem pegar o 8108 e o 9103 no ponto entre a Praça da Estação e Rua Tupinambás, localizado na Avenida dos Andradas, número 344. 

Já no sentido Lourdes/Praça Sete, eles serão atendidos pela linha 4032, que terá trajeto ampliado com pontos na região da Praça 7 e Praça Rio Branco (Rodoviária de BH).

Para atender à demanda da linha extinta, a 4032 (Caiçara/Savassi/Praça da Liberdade) muda o itinerário no sentido Caiçara. A linha deixará de circular pela Avenida João Pinheiro e passará a seguir a Rua Espírito Santo até a Rua dos Tupis, de onde irá acessar a Avenida Afonso Pena para continuar o trajeto em direção ao bairro.

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Os itinerários e quadro de horários das linhas podem ser consultados no portal da PBH

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