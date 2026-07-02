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AÇÃO RÁPIDA

MG: motorista de ônibus é morto a facadas; suspeito foi preso em flagrante

Crime ocorreu durante o embarque de passageiros em Curvelo; faca foi apreendida na casa do suspeito

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/07/2026 05:52 - atualizado em 02/07/2026 06:53

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A faca utilizada no homicídio foi encontrada na residência do suspeito e apreendida pelos policiais
A faca utilizada no homicídio foi encontrada na residência do suspeito e apreendida pelos policiais crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um motorista de ônibus foi morto a facadas na manhã dessa quarta-feira (1º/7), em Curvelo, na Região Central do estado. O suspeito do crime foi preso pela Polícia Militar poucos minutos depois do homicídio.

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Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 7h20, após uma denúncia ao 190 informando que o condutor do transporte coletivo havia sido esfaqueado enquanto realizava o embarque de passageiros na Rua Gutenberg, no bairro Bom Jesus.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. Apesar do atendimento prestado, a vítima morreu.

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Com base nas informações repassadas por testemunhas e nas características do suspeito, os militares iniciaram buscas e conseguiram localizá-lo pouco tempo depois do crime.

Durante as buscas, a faca utilizada no homicídio foi encontrada na residência do autor e apreendida pelos policiais. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material recolhido.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local do crime e preservou as imagens do sistema de monitoramento instalado no ônibus, que serão utilizadas na investigação.

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Segundo a Polícia Militar, as informações preliminares apontam que o homicídio teria sido motivado por desavenças pessoais entre o suspeito e a vítima. A motivação, no entanto, será apurada pela Polícia Civil.

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