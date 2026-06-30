Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Caminhão carregado com frangos tomba e motorista morre na BR-262

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, somente uma faixa de cada pista está interditada no momento

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
30/06/2026 12:25

compartilhe

SIGA
×
Corpo do motorista está preso às ferragens
Corpo do motorista está preso às ferragens crédito: CBMMG

Um caminhão carregado com frangos tombou no Km 364 da BR-262, pista sentido BH, em Juatuba, na Grande BH, nesta terça-feira (30/6). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), o motorista do caminhão morreu no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Já o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que há equipes se deslocando para o local, além da PRF-MG e da concessionária responsável pelo trecho.

Leia Mais

Os bombeiros informaram ainda que o corpo do motorista está preso às ferragens. Segundo a PRF-MG, somente uma faixa de cada pista está interditada no momento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente br-262 caminhao frango juatuba minas-gerais prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay