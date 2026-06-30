Caminhão carregado com frangos tomba e motorista morre na BR-262
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, somente uma faixa de cada pista está interditada no momento
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Um caminhão carregado com frangos tombou no Km 364 da BR-262, pista sentido BH, em Juatuba, na Grande BH, nesta terça-feira (30/6). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), o motorista do caminhão morreu no local.
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Já o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que há equipes se deslocando para o local, além da PRF-MG e da concessionária responsável pelo trecho.
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Os bombeiros informaram ainda que o corpo do motorista está preso às ferragens. Segundo a PRF-MG, somente uma faixa de cada pista está interditada no momento.
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Matéria em atualização