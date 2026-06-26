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LIMPEZA URBANA

Caminhão de lixo permanece dentro de casa atingida em BH

Moradores aguardam retirada do veículo e avaliação da estrutura; prefeitura afirma que empresa fará os reparos

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Wellington Barbosa
Ana Luiza Soares
Alexandre Guzanshe
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Alexandre Guzanshe
Repórter
Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de
26/06/2026 09:10 - atualizado em 26/06/2026 10:06

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O caminhão de lixo continua na residência no Beco Espinosa, na Vila Novo São Lucas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte
O caminhão de lixo continua na residência no Beco Espinosa, na Vila Novo São Lucas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

O caminhão de lixo que perdeu os freios e atingiu uma residência no Beco Espinosa, na Vila Novo São Lucas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ainda permanece no local na manhã desta sexta-feira (26/6).

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Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. Nas imagens, é possível ver a fachada da casa destruída e a cabine do caminhão danificada, com parte do veículo ainda dentro do imóvel, localizado em uma via íngreme.

Ao Estado de Minas, uma moradora contou que o acidente aconteceu por volta das 10h dessa quinta-feira (25/6). Ela estava em casa com os dois dos filhos quando ouviu um forte estrondo. "Pensei que era telha caindo ou caixa d'água. Quando vim aqui fora, vi o caminhão", relatou.

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Segundo ela, a família estava nos fundos da residência, o que evitou uma tragédia. O caminhão atingiu apenas a parte da frente do imóvel. 

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que as causas do acidente serão apuradas. "A empresa contratada pela Prefeitura para a execução dos serviços de limpeza urbana já está em contato com os moradores para providenciar a reparação dos danos", informou a administração municipal.

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A prefeitura acrescentou que um caminhão reserva foi disponibilizado para concluir a coleta de resíduos na região. O órgão municipal foi procurado novamente nesta sexta, para saber se há previsão para retirada do veículo e informou que está previsto ainda para esta manhã. A Defesa Civil informou que não foi acionada para a ocorrência.

Caminhão perdeu os freios em rua íngreme na Vila Novo São Lucas, na capital mineira
Caminhão perdeu os freios em rua íngreme na Vila Novo São Lucas, na capital mineira Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

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