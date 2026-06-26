Caminhão de lixo permanece dentro de casa atingida em BH

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O caminhão de lixo que perdeu os freios e atingiu uma residência no Beco Espinosa, na Vila Novo São Lucas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ainda permanece no local na manhã desta sexta-feira (26/6).

Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. Nas imagens, é possível ver a fachada da casa destruída e a cabine do caminhão danificada, com parte do veículo ainda dentro do imóvel, localizado em uma via íngreme.

Ao Estado de Minas, uma moradora contou que o acidente aconteceu por volta das 10h dessa quinta-feira (25/6). Ela estava em casa com os dois dos filhos quando ouviu um forte estrondo. "Pensei que era telha caindo ou caixa d'água. Quando vim aqui fora, vi o caminhão", relatou.

Segundo ela, a família estava nos fundos da residência, o que evitou uma tragédia. O caminhão atingiu apenas a parte da frente do imóvel.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que as causas do acidente serão apuradas. "A empresa contratada pela Prefeitura para a execução dos serviços de limpeza urbana já está em contato com os moradores para providenciar a reparação dos danos", informou a administração municipal.

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