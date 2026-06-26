Caminhão de lixo permanece dentro de casa atingida em BH
Moradores aguardam retirada do veículo e avaliação da estrutura; prefeitura afirma que empresa fará os reparos
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O caminhão de lixo que perdeu os freios e atingiu uma residência no Beco Espinosa, na Vila Novo São Lucas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ainda permanece no local na manhã desta sexta-feira (26/6).
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Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. Nas imagens, é possível ver a fachada da casa destruída e a cabine do caminhão danificada, com parte do veículo ainda dentro do imóvel, localizado em uma via íngreme.
Ao Estado de Minas, uma moradora contou que o acidente aconteceu por volta das 10h dessa quinta-feira (25/6). Ela estava em casa com os dois dos filhos quando ouviu um forte estrondo. "Pensei que era telha caindo ou caixa d'água. Quando vim aqui fora, vi o caminhão", relatou.
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Segundo ela, a família estava nos fundos da residência, o que evitou uma tragédia. O caminhão atingiu apenas a parte da frente do imóvel.
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Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que as causas do acidente serão apuradas. "A empresa contratada pela Prefeitura para a execução dos serviços de limpeza urbana já está em contato com os moradores para providenciar a reparação dos danos", informou a administração municipal.
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A prefeitura acrescentou que um caminhão reserva foi disponibilizado para concluir a coleta de resíduos na região. O órgão municipal foi procurado novamente nesta sexta, para saber se há previsão para retirada do veículo e informou que está previsto ainda para esta manhã. A Defesa Civil informou que não foi acionada para a ocorrência.