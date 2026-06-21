MG: caminhão de lixo pega fogo na rodovia MG-308

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um caminhão de lixo pegou fogo às margens de uma rodovia em Montes Claros, no Norte de Minas, e ficou destruído. O incêndio na noite desse sábado (20/6) atrapalou o tráfego e tinha o risco propagar um incêndio florestal.

O incêndio ocorreu por volta das 18h45, na rodovia MG-308, no trecho que dá acesso ao município de Juramento.

O local é próximo ao trevo que conecta a rodovia à cidade de Glaucilândia e perto do acesso à comunidade rural de Santana.

Não houve registro de vítimas no local e nem indícios de ação criminosa, porém a ocorrência gerou riscos aos motoristas devido à fumaça na pista e à necessidade de controle do tráfego.

O fogo se alastrou rapidamente pela estrutura do caminhão. Quando as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais chegaram ao endereço, constataram que o automóvel já estava tomado pelas chamas.

Foi necessário intervir imediatamente para evitar que o incêndio atingisse a vegetação seca às margens da rodovia.

Como foi o combate ao incêndio?

Para realizar os trabalhos de combate ao fogo, o CBMMG mobilizou três viaturas e exigiu que os militares fizessem uma abertura forçada na estrutura metálica do compartimento traseiro do veículo, permitindo o acesso direto e o resfriamento da carga de resíduos que alimentava as chamas internamente.

Ao todo, os combatentes utilizaram cerca de 6.500 litros de água para realizar o combate direto e concluir a etapa de rescaldo, procedimento padrão que elimina brasas remanescentes e previne o surgimento de novos focos de incêndio.

“Não foi possível determinar as causas do sinistro, também não houve indícios de ação criminosa”, informou o CBMMG a respeito dos fatores que desencadearam o início do fogo no motor ou na carga de resíduos.

Durante o atendimento da ocorrência, equipes da Polícia Militar atuaram no isolamento do perímetro e organizaram o fluxo de veículos na rodovia.

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O trânsito no trecho da MG-308 sofreu uma retenção parcial temporária, sendo liberado gradualmente assim que os bombeiros garantiram a ausência de riscos de explosão ou derramamento de materiais na pista.

Riscos associados a incêndios em rodovias



Fumaça densa na pista: redução drástica da visibilidade dos motoristas e aumento do risco de colisões traseiras

redução drástica da visibilidade dos motoristas e aumento do risco de colisões traseiras Propagação para a vegetação: facilidade de o fogo atingir a mata seca às margens da estrada e gerar incêndios florestais de grandes proporções

facilidade de o fogo atingir a mata seca às margens da estrada e gerar incêndios florestais de grandes proporções Riscos de explosão: presença de combustíveis e óleos lubrificantes inflamáveis nos tanques e motores dos veículos atingidos

presença de combustíveis e óleos lubrificantes inflamáveis nos tanques e motores dos veículos atingidos Bloqueio do tráfego: necessidade de interrupção parcial ou total das faixas para atuação segura das equipes de emergência

Combate ao fogo

