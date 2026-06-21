MG: caminhão de lixo pega fogo na rodovia MG-308
Incêndio atingiu veículo de carga no fim da tarde, próximo ao acesso para Juramento, no Norte de Minas
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Um caminhão de lixo pegou fogo às margens de uma rodovia em Montes Claros, no Norte de Minas, e ficou destruído. O incêndio na noite desse sábado (20/6) atrapalou o tráfego e tinha o risco propagar um incêndio florestal.
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O incêndio ocorreu por volta das 18h45, na rodovia MG-308, no trecho que dá acesso ao município de Juramento.
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O local é próximo ao trevo que conecta a rodovia à cidade de Glaucilândia e perto do acesso à comunidade rural de Santana.
Não houve registro de vítimas no local e nem indícios de ação criminosa, porém a ocorrência gerou riscos aos motoristas devido à fumaça na pista e à necessidade de controle do tráfego.
O fogo se alastrou rapidamente pela estrutura do caminhão. Quando as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais chegaram ao endereço, constataram que o automóvel já estava tomado pelas chamas.
Foi necessário intervir imediatamente para evitar que o incêndio atingisse a vegetação seca às margens da rodovia.
Como foi o combate ao incêndio?
Para realizar os trabalhos de combate ao fogo, o CBMMG mobilizou três viaturas e exigiu que os militares fizessem uma abertura forçada na estrutura metálica do compartimento traseiro do veículo, permitindo o acesso direto e o resfriamento da carga de resíduos que alimentava as chamas internamente.
Ao todo, os combatentes utilizaram cerca de 6.500 litros de água para realizar o combate direto e concluir a etapa de rescaldo, procedimento padrão que elimina brasas remanescentes e previne o surgimento de novos focos de incêndio.
“Não foi possível determinar as causas do sinistro, também não houve indícios de ação criminosa”, informou o CBMMG a respeito dos fatores que desencadearam o início do fogo no motor ou na carga de resíduos.
Durante o atendimento da ocorrência, equipes da Polícia Militar atuaram no isolamento do perímetro e organizaram o fluxo de veículos na rodovia.
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O trânsito no trecho da MG-308 sofreu uma retenção parcial temporária, sendo liberado gradualmente assim que os bombeiros garantiram a ausência de riscos de explosão ou derramamento de materiais na pista.
Riscos associados a incêndios em rodovias
- Fumaça densa na pista: redução drástica da visibilidade dos motoristas e aumento do risco de colisões traseiras
- Propagação para a vegetação: facilidade de o fogo atingir a mata seca às margens da estrada e gerar incêndios florestais de grandes proporções
- Riscos de explosão: presença de combustíveis e óleos lubrificantes inflamáveis nos tanques e motores dos veículos atingidos
- Bloqueio do tráfego: necessidade de interrupção parcial ou total das faixas para atuação segura das equipes de emergência
Combate ao fogo
- Percepção do foco inicial: início do incêndio na estrutura do caminhão de lixo na rodovia MG-308
- Acionamento dos bombeiros: chamado recebido pelas equipes de resgate por volta das 18h45 de sábado
- Chegada e avaliação: constatação de que as chamas já haviam tomado o veículo de carga
- Isolamento do perímetro: atuação da Polícia Militar para controlar o trânsito e afastar motoristas do perigo
- Abertura forçada do compartimento: arrombamento técnico da estrutura traseira do caminhão para alcançar os resíduos em chamas
- Combate direto e rescaldo: aplicação de 6.500 litros de água para extinguir o fogo e eliminar focos remanescentes