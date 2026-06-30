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ACIDENTE EM BH

Motorista admite que dormiu ao volante depois de beber e capota carro em BH

Condutor afirmou que havia ingerido cerveja na noite anterior, não transportava passageiros e foi autuado após teste do bafômetro

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Wellington Barbosa
Edésio Ferreira
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Edésio Ferreira
Repórter
Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.
30/06/2026 11:52

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Batida aconteceu na Rua da Bahia, na manhã desta terça-feira (30/6)
Batida aconteceu na Rua da Bahia, na manhã desta terça-feira (30/6) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Um motorista de aplicativo de 30 anos bateu e capotou o carro na manhã desta terça-feira (30/6), no cruzamento das ruas da Bahia e Tamoios, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava sinais de embriaguez. Ao Estado de Minas, Diego Ferreira confirmou que havia ingerido uma cerveja por volta das 23h da noite anterior e que o teste do bafômetro apontou a presença de álcool.

O motorista contou que trabalhava com um carro alugado e iniciou a jornada por volta das 5h. Segundo ele, não se lembra exatamente de como ocorreu o acidente. "Estava na via e dormi ao volante. Só senti a pancada e o carro tombado", afirmou.

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Após o capotamento, ele conseguiu sair do veículo pela porta do passageiro. Diego disse ainda que não transportava passageiros no momento do acidente. Segundo ele, estava utilizando o carro alugado desde a última sexta-feira (26/6) para trabalhar e resolver questões pessoais.

Os militares orientaram que alguém fosse ao local para retirar o veículo, e por isso acionou a cunhada.

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O acidente provocou congestionamento que chegou até a Praça da Estação. No entanto, a via já foi liberada para o trânsito.

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