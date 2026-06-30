Motorista admite que dormiu ao volante depois de beber e capota carro em BH
Condutor afirmou que havia ingerido cerveja na noite anterior, não transportava passageiros e foi autuado após teste do bafômetro
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Um motorista de aplicativo de 30 anos bateu e capotou o carro na manhã desta terça-feira (30/6), no cruzamento das ruas da Bahia e Tamoios, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava sinais de embriaguez. Ao Estado de Minas, Diego Ferreira confirmou que havia ingerido uma cerveja por volta das 23h da noite anterior e que o teste do bafômetro apontou a presença de álcool.
O motorista contou que trabalhava com um carro alugado e iniciou a jornada por volta das 5h. Segundo ele, não se lembra exatamente de como ocorreu o acidente. "Estava na via e dormi ao volante. Só senti a pancada e o carro tombado", afirmou.
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Após o capotamento, ele conseguiu sair do veículo pela porta do passageiro. Diego disse ainda que não transportava passageiros no momento do acidente. Segundo ele, estava utilizando o carro alugado desde a última sexta-feira (26/6) para trabalhar e resolver questões pessoais.
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Os militares orientaram que alguém fosse ao local para retirar o veículo, e por isso acionou a cunhada.
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O acidente provocou congestionamento que chegou até a Praça da Estação. No entanto, a via já foi liberada para o trânsito.