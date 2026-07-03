Faixas exclusivas de ônibus em BH: veja em quais vias e valor da multa 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Belo Horizonte adota o modelo de faixas e pistas de circulação exclusiva para o transporte coletivo e a invasão dessas pistas é monitorada por fiscalização eletrônica e gera multa para os motoristas. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em 2025, os equipamentos de fiscalização registraram 235.085 autuações.

De acordo com Código Trânsito Brasileiro (CTB), transitar irregularmente na faixa ou via exclusiva para transporte de passageiros é infração gravíssima, com multa prevista de R$ 296,47, além da perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo a PBH, as vias exclusivas permitem o aumento da velocidade operacional dos ônibus, reduz conflitos com os demais veículos da via e, consequentemente, o tempo de viagem para os usuários. Além disso, o embarque e desembarque de passageiros ocorrem com mais conforto e segurança, em plataformas dimensionadas para a demanda dos usuários.

O Executivo Municipal destaca ainda que a instalação dessas faixas tem como objetivo reforçar a segurança viária e proteger motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas, além de contribuir para a regularidade da circulação do transporte coletivo.

A escolha dos locais de instalação é baseada em estudos técnicos, que identificam áreas com maior risco de ocorrência de acidentes de trânsito e pontos estratégicos para melhorar as condições de circulação, especialmente do transporte público.

Ao todo são 74,2 km de faixas e pistas em BH, sendo 21,7 km destinados ao Move, 36,3 km de faixas exclusivas e 16,2 km de faixas preferenciais.





Confira os trechos com pista exclusiva, faixas exclusivas e preferenciais em BH:





MOVE

Rota Avenida Cristiano Machado: Túnel Lagoinha/Estação São Gabriel (Pista exclusiva)

Rota Hospitalar: Rua Padre Belchior (Faixa exclusiva)

Rota Avenidas Paraná e S. Dumont (Pista exclusiva)

Rota Avenidas Antônio Carlos e Pedro I: Complexo da Lagoinha/Avenida Vilarinho (Pista exclusiva)

Rota Avenidas Antônio Carlos e Vilarinho: Estação Vilarinho / Estação Venda Nova (Faixa exclusiva)





ROTAS