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Faixas exclusivas de ônibus em BH: veja em quais vias e valor da multa 

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, em 2025, os equipamentos de fiscalização de invasão registraram 235.085 autuações

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
03/07/2026 16:45

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Trânsito, ações criminosas, áreas de alagamento, tudo pode ser monitorado no COP-BH para facilar a resposta das autoridades
Trânsito, ações criminosas, áreas de alagamento, tudo pode ser monitorado no COP-BH para facilar a resposta das autoridades crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 12/2/20

Belo Horizonte adota o modelo de faixas e pistas de circulação exclusiva para o transporte coletivo e a invasão dessas pistas é monitorada por fiscalização eletrônica e gera multa para os motoristas. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em 2025, os equipamentos de fiscalização registraram 235.085 autuações. 

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De acordo com Código Trânsito Brasileiro (CTB), transitar irregularmente na faixa ou via exclusiva para transporte de passageiros é infração gravíssima, com multa prevista de R$ 296,47, além da perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Segundo a PBH, as vias exclusivas permitem o aumento da velocidade operacional dos ônibus, reduz conflitos com os demais veículos da via e, consequentemente, o tempo de viagem para os usuários. Além disso, o embarque e desembarque de passageiros ocorrem com mais conforto e segurança, em plataformas dimensionadas para a demanda dos usuários. 

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O Executivo Municipal destaca ainda que a instalação dessas faixas tem como objetivo reforçar a segurança viária e proteger motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas, além de contribuir para a regularidade da circulação do transporte coletivo.

A escolha dos locais de instalação é baseada em estudos técnicos, que identificam áreas com maior risco de ocorrência de acidentes de trânsito e pontos estratégicos para melhorar as condições de circulação, especialmente do transporte público.

Ao todo são 74,2 km de faixas e pistas em BH, sendo 21,7 km destinados ao Move, 36,3 km de faixas exclusivas e 16,2 km de faixas preferenciais. 


Confira os trechos com pista exclusiva, faixas exclusivas e preferenciais em BH:


MOVE

  • Rota Avenida Cristiano Machado: Túnel Lagoinha/Estação São Gabriel (Pista exclusiva)

  • Rota Hospitalar: Rua Padre Belchior (Faixa exclusiva)

  • Rota Avenidas Paraná e S. Dumont (Pista exclusiva)

  • Rota Avenidas Antônio Carlos e Pedro I: Complexo da Lagoinha/Avenida Vilarinho (Pista exclusiva)

  • Rota Avenidas Antônio Carlos e Vilarinho: Estação Vilarinho / Estação Venda Nova (Faixa exclusiva)


ROTAS

  • Avenida Antônio Carlos: vias Avenida Oiapoque e Vilarinho (Faixa exclusiva)

  • Avenida Cristiano Machado: vias Avenidas Cristiano Machado e Risoleta Neves; Rua Espírito Santo; Viadutos Dona Margarida Genaro e Wander Pirolli (Faixa exclusiva)

  • Av. Amazonas: Avenida Afonso Vaz de Melo (Faixa exclusiva)

  • Av. Carlos Luz: Avenidas Antônio Abrahão Caram; Coronel Oscar Paschoal; Presidente Carlos Luz; Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo (Faixa exclusiva)

  • Av. do Contorno: Avenida do Contorno e Viaduto Sarah Kubischeck (Faixa exclusiva)

  • Hospitalar: Avenidas Augusto de Lima; Bernardo Monteiro; João Pinheiro; Professor Alfredo Balena; Ruas Goiás e Padre Belchior (Faixa exclusiva)

  • Rua Jacuí: Rua Itajubá (Faixa exclusiva)

  • Rota Leste 2: Ruas Domingos Vieira e Niquelina (Faixa exclusiva)

  • Rota Leste 3: Avenida dos Andradas (Faixa exclusiva)

  • Rota Noroeste: Ruas Olinto Magalhães, Rio Pomba, Três Pombas (Faixa exclusiva)

  • Rota Nossa Senhora do Carmo: Avenida Nossa Senhora do Carmo (Faixa exclusiva)

  • Rota Pedro II: Avenida Dom Pedro II (Faixa exclusiva)

  • Rota Raja Gabaglia: Rua São Paulo (Faixa exclusiva)

  • Barreiro: Avenida Waldyr Soeiro Ermich - Entre Avenida Joaquim de Oliveira e Rua Alfredina Amaral (Faixa exclusiva)

  • Barreiro: Avenida Waldyr Soeiro Ermich - Entre Rua Úrsula Paulino e Avenida Joaquim de Oliveira (Faixa Exclusiva)

  • Rota Amazonas: Avenidas Amazonas e Teresa Cristina (Faixa preferencial)

  • Rota Contorno: Avenida do Contorno (Faixa preferencial)

  • Rota Hospitalar: Avenidas Carandaí e Professor Alfredo Balena; Prça Hugo Werneck; Ruas Ceará; Curitiba; Guajajaras; Timbiras; Paraíba; Pernambuco; Sergipe (Faixa preferencial)

  • Rota Leste 3: Avenida dos Andradas (Faixa preferencial)

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  • Rota Noroeste: Ruas Padre Eustáquio; Pará de Minas; Pelotas (Faixa preferencial)

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