BH anuncia IA que controlará semáforos a partir de agosto; entenda como funciona

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A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta quinta-feira (2/7) um novo sistema de semáforos inteligentes que começará a ser instalado em agosto para otimizar o fluxo de veículos e reduzir o tempo gasto no trânsito. Com investimento de R$ 10,25 milhões na primeira etapa, a tecnologia usará inteligência artificial (IA) para uma gestão mais dinâmica das vias. Os primeiros 500 semáforos serão modernizados a partir de agosto, chegando a 1.500 até dezembro, o que representa 50% do parque semafórico da capital.

A solução funcionará a partir de uma rede de câmeras e sensores instalados em pontos estratégicos, que coletarão dados sobre o volume de carros em tempo real e enviarão as informações para uma central de controle. Lá, um software de IA analisará o cenário e ajustará a duração dos sinais verde e vermelho de forma automática.

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Diferente dos semáforos tradicionais, que operam com tempos fixos e pré-programados, o novo modelo se adaptará às condições momentâneas do tráfego. Isso significa que, em horários de pico ou diante de um congestionamento inesperado, o sistema poderá tomar decisões para liberar o trânsito com mais eficiência.

Como a tecnologia vai funcionar na prática?

Na prática, o sistema poderá, por exemplo, prolongar o sinal verde em uma avenida movimentada enquanto a via transversal apresenta pouco fluxo. Da mesma forma, conseguirá identificar a aproximação de ônibus do sistema Move e de veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas, que terão prioridade de passagem por meio de tags.

Outra funcionalidade importante será a capacidade de criar "ondas verdes" mais eficazes. Ao sincronizar uma sequência de semáforos, a tecnologia permitirá que os motoristas percorram longos trechos sem a necessidade de parar, o que contribui para a fluidez, a economia de combustível e a redução na emissão de poluentes.

A plataforma de IA também aprenderá com os padrões de tráfego. A tecnologia tem uma curva de aprendizagem de aproximadamente três meses e, após esse período, a prefeitura estima uma redução de 30% a 35% no tempo de deslocamento nos horários de pico. A instalação começará prioritariamente nas avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos, Pedro II e Amazonas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.