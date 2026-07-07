Acidente na BR-381: motorista de caminhonete morre preso às ferragens
Acidente ocorreu na altura do quilômetro 357, no sentido Belo Horizonte, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais
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Uma batida entre uma caminhonete e uma carreta na BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, matou um homem de 65 anos na manhã desta terça-feira (7/7).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu na altura do quilômetro 357, no sentido Belo Horizonte, no Bairro Cruzeiro do Leste – local conhecido como Corte das Pedras.
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Os militares atuam no local. O condutor da caminhonete morreu no local, preso às ferragens.
Conforme imagens divulgadas nas redes sociais, a caminhonete branca ficou bastante danificada e parece ter sido comprimida com o impacto da batida.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local do acidente. A perícia da Polícia Civil foi acionada para retirar o corpo.