Assine
overlay
Início Gerais
JOÃO MONLEVADE

Acidente na BR-381: motorista de caminhonete morre preso às ferragens

Acidente ocorreu na altura do quilômetro 357, no sentido Belo Horizonte, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/07/2026 08:15 - atualizado em 07/07/2026 08:15

compartilhe

SIGA
×
Acidente entre carreta e caminhonete na BR-381 deixa vítimas presas às ferragens em João Monlevade
Acidente entre carreta e caminhonete na BR-381 deixa vítimas presas às ferragens em João Monlevade crédito: Redes sociais/Reprodução

Uma batida entre uma caminhonete e uma carreta na BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, matou um homem de 65 anos na manhã desta terça-feira (7/7).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu na altura do quilômetro 357, no sentido Belo Horizonte, no Bairro Cruzeiro do Leste – local conhecido como Corte das Pedras.

Leia Mais

Os militares atuam no local. O condutor da caminhonete morreu no local, preso às ferragens.

Conforme imagens divulgadas nas redes sociais, a caminhonete branca ficou bastante danificada e parece ter sido comprimida com o impacto da batida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local do acidente. A perícia da Polícia Civil foi acionada para retirar o corpo.

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito bombeiros br-381 carreta minas-gerais rodovia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay