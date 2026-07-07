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Acidente envolvendo caminhão deixa duas pessoas mortas em rodovia mineira

Ambas as vítimas estavam no veículo de carga, que tombou em uma curva na MG-129, no município de Mariana

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Repórter
07/07/2026 00:06

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Veículo teria tombado ao tentar fazer uma curva
Veículo teria tombado ao tentar fazer uma curva crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo um caminhão causou a morte de duas pessoas nesta segunda-feira (6/7), na rodovia MG-129, no município de Mariana, na Região Central de Minas Gerais. As duas vítimas estavam no veículo de carga, que tombou na via. 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), após o acidente, os dois ocupantes do caminhão ficaram prensados às ferragens da cabine. Até a publicação desta reportagem, as identidades das vítimas ainda não haviam sido reveladas. 

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Informações preliminares apontam que o veículo teria tombado ao tentar fazer uma curva na rodovia. O acidente não envolveu outros veículos.

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