Acidente envolvendo caminhão deixa duas pessoas mortas em rodovia mineira
Ambas as vítimas estavam no veículo de carga, que tombou em uma curva na MG-129, no município de Mariana
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Um acidente envolvendo um caminhão causou a morte de duas pessoas nesta segunda-feira (6/7), na rodovia MG-129, no município de Mariana, na Região Central de Minas Gerais. As duas vítimas estavam no veículo de carga, que tombou na via.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), após o acidente, os dois ocupantes do caminhão ficaram prensados às ferragens da cabine. Até a publicação desta reportagem, as identidades das vítimas ainda não haviam sido reveladas.
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Informações preliminares apontam que o veículo teria tombado ao tentar fazer uma curva na rodovia. O acidente não envolveu outros veículos.