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Caminhão bate em carreta, e motorista fica preso às ferragens em Minas

Acidente ocorreu no interior de Minas; vítima foi desencarcerada por bombeiros e encaminhada ao hospital pelo Samu

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/07/2026 09:11

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Após ser retirada do veículo, a vítima apresentava suspeita de fratura no membro inferior direito
Após ser retirada do veículo, a vítima apresentava suspeita de fratura na perna direita crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um motorista ficou preso às ferragens ao colidir o caminhão contra uma carreta na noite desse domingo (5/7), na BR-135, em Montes Claros, no Norte de Minas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente aconteceu na altura do KM 373 da rodovia, no sentido Belo Horizonte–Montes Claros.

De acordo com os militares, um caminhão que transportava móveis seguia de São Geraldo para Montes Claros e colidiu na traseira de uma carreta, carregada de pisos e que tinha como destino Vitória da Conquista (BA).

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Quando a equipe da corporação chegou ao local, encontrou o motorista do caminhão preso às ferragens. Foi necessário utilizar técnicas e equipamentos de salvamento veicular para desencarcerar a vítima.

Após ser retirado do veículo, o motorista apresentava suspeita de fratura na perna direita e foi entregue aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para uma unidade hospitalar.

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Durante a ocorrência, equipes da concessionária Ecovias prestaram apoio na sinalização e na liberação da pista. A Polícia Militar também atuou na segurança do local para garantir a segurança dos demais motoristas.

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