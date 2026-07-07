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ACIDENTE

Vídeo: motorista invade contramão em BH, bate em caminhão e fica ferida

Com o impacto da batida, a condutora do carro, uma mulher de 45 anos, ficou ferida e foi atendida por uma ambulância particular

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/07/2026 06:09 - atualizado em 07/07/2026 06:53

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Mulher fica ferida ao bater de frente com caminhão em rua do Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, em BH
Mulher fica ferida ao bater de frente com caminhão em rua do Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, em BH crédito: Reprodução/Câmeras de segurança

Uma motorista de 45 anos ficou ferida depois de bater de frente com um caminhão na Rua Barão de Monte Alto, altura do número 748, no Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo informações preliminares, a condutora teve um mal súbito e acabou invadindo a contramão.

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O acidente ocorreu na tarde dessa segunda-feira (6/7), por volta das 14h35. A mulher dirigia um Ford Fiesta 2002 branco, quando perdeu o controle da direção e atingiu um caminhão. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da batida.

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Conforme o vídeo, é possível ver o impacto da batida. A frente do veículo de passeio ficou bastante danificada. Em seguida, o carro dá ré e algumas pessoas começam a se movimentar para verificar o estado da motorista.

O caminhoneiro também sai do veículo de carga para analisar a situação, volta para tirar a chave do contato e corre para prestar socorro. A mulher foi encaminhada ao hospital por uma ambulância particular.

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Como o acidente derramou óleo na pista, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) precisou jogar serragem na via.

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