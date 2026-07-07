Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Previsão do tempo em BH: veja como será a terça-feira (7/7)

O registro da temperatura mínima aconteceu às 6h, com 15,1°C; confira previsão completa da cidade e de Minas.

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
07/07/2026 07:45

compartilhe

SIGA
×
Frio durante inverno em BH
A temperatura máxima estimada para o dia é de 27°C crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

A previsão nesta terça-feira (7/7) para Belo Horizonte indica que o tempo permanece estável e com temperaturas amenas. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado. O registro da temperatura mínima aconteceu às 6h, com 15,1°C nas regiões Centro-Sul e Venda Nova. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A temperatura máxima estimada para o dia é de 27°C. No período da tarde, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35%.

Leia Mais

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 16,7 °C, às 6h15.

Centro Sul: 15,1 °C, às 6h.

Oeste: 15,8 °C, com sensação térmica de 15,6 °C, às 4h.

Pampulha: 15,5 °C, com sensação térmica de 17 °C, às 6h.

Venda Nova: 15,1 °C, às 6h05.

Clima em Minas

No restante do estado, o clima deve seguir o da capital. A previsão é de tempo estável com apenas aumento de nebulosidade, sem chuva, no Sul de Minas e na Zona da Mata. A variação ocorre pelo avanço de frente fria do litoral em direção ao sudeste. 

A massa de ar fria chega enfraquecida ao sul do estado, onde as temperaturas vão cair e na quinta-feira terá condições de formação de geada. O céu fica parcialmente nublado com névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata e no restante do estado, céu claro a parcialmente nublado.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A temperatura mínima registrada no estado foi em Monte Verde, que ontem foi a cidade mais fria do país. Hoje, o termômetro marcou 6,1°C no município. A máxima estimada para Minas é de 32°C.

Tópicos relacionados:

bh minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay