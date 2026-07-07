Previsão do tempo em BH: veja como será a terça-feira (7/7)

A previsão nesta terça-feira (7/7) para Belo Horizonte indica que o tempo permanece estável e com temperaturas amenas. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado. O registro da temperatura mínima aconteceu às 6h, com 15,1°C nas regiões Centro-Sul e Venda Nova.

A temperatura máxima estimada para o dia é de 27°C. No período da tarde, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35%.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 16,7 °C, às 6h15.

Centro Sul: 15,1 °C, às 6h.

Oeste: 15,8 °C, com sensação térmica de 15,6 °C, às 4h.

Pampulha: 15,5 °C, com sensação térmica de 17 °C, às 6h.

Venda Nova: 15,1 °C, às 6h05.

Clima em Minas

No restante do estado, o clima deve seguir o da capital. A previsão é de tempo estável com apenas aumento de nebulosidade, sem chuva, no Sul de Minas e na Zona da Mata. A variação ocorre pelo avanço de frente fria do litoral em direção ao sudeste.

A massa de ar fria chega enfraquecida ao sul do estado, onde as temperaturas vão cair e na quinta-feira terá condições de formação de geada. O céu fica parcialmente nublado com névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata e no restante do estado, céu claro a parcialmente nublado.

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A temperatura mínima registrada no estado foi em Monte Verde, que ontem foi a cidade mais fria do país. Hoje, o termômetro marcou 6,1°C no município. A máxima estimada para Minas é de 32°C.