Bairros de BH podem ficar sem água nesta terça-feira (7/7); saiba quais
Saiba quais são os bairros da capital que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água; manutenção operacional começa na manhã desta terça-feira
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Bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta terça-feira (7/7), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção programada. A previsão é que a situação seja normalizada até a noite desta terça-feira.
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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?
- Águas Claras
- Alta Tensão I
- Araguaia
- Barreiro
- Barreiro de Cima
- Bonsucesso
- Brasil Industrial
- Cardoso
- Castanheira
- Das Indústrias I
- Diamante
- Distrito Industrial do Jatobá
- Eliana Silva
- Flávio Marques Lisboa
- Jatobá
- Milionários
- Novo das Indústrias
- Novo Santa Cecília
- Petrópolis
- Santa Cecília
- Santa Rita
- Solar do Barreiro
- Urucuia
- Vale do Jatobá
- Vila Cemig
- Vila Corumbiara
- Vila Ecológica
- Vila Formosa
- Vila Nova dos Milionários
- Vila Pinho
- Vitória da Conquista