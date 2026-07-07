Bairros de BH podem ficar sem água nesta terça-feira (7/7); saiba quais

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta terça-feira (7/7), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção programada. A previsão é que a situação seja normalizada até a noite desta terça-feira.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?