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MANUTENÇÃO

Bairros de BH podem ficar sem água nesta terça-feira (7/7); saiba quais

Saiba quais são os bairros da capital que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água; manutenção operacional começa na manhã desta terça-feira

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/07/2026 06:16 - atualizado em 07/07/2026 06:55

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Sessão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais marca início da tramitação do projeto que define regras para a privatização da Copasa
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta terça-feira (7/7), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção programada. A previsão é que a situação seja normalizada até a noite desta terça-feira.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?

  • Águas Claras
  • Alta Tensão I
  • Araguaia
  • Barreiro
  • Barreiro de Cima
  • Bonsucesso
  • Brasil Industrial
  • Cardoso
  • Castanheira
  • Das Indústrias I
  • Diamante
  • Distrito Industrial do Jatobá
  • Eliana Silva
  • Flávio Marques Lisboa
  • Jatobá
  • Milionários
  • Novo das Indústrias
  • Novo Santa Cecília
  • Petrópolis
  • Santa Cecília
  • Santa Rita
  • Solar do Barreiro
  • Urucuia
  • Vale do Jatobá
  • Vila Cemig
  • Vila Corumbiara
  • Vila Ecológica
  • Vila Formosa
  • Vila Nova dos Milionários
  • Vila Pinho
  • Vitória da Conquista

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