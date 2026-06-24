Falta de água: furto de cabos afeta regiões Oeste e Centro-Sul de BH

Moradores de 13 bairros das regiões Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte podem enfrentar intermitências no abastecimento de água nesta quarta-feira (24/6). Segundo a Copasa, o problema foi provocado por um furto de cabos seguido de atos de vandalismo em uma unidade de bombeamento da companhia.

A previsão da Copasa é que o abastecimento seja restabelecido gradativamente no decorrer da noite desta quarta-feira.

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A companhia ressalta que imóveis com caixas d’água podem não ser impactados pela interrupção temporária do fornecimento.

Bairros que serão afetados pela falta d'água: