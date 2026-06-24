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VANDALISMO

Falta de água: furto de cabos afeta regiões Oeste e Centro-Sul de BH

Atos de vandalismo na rede forçou a interrupção do abastecimento de água, que tem data para voltar ao normal; confira

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
24/06/2026 11:44

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Torneira pingando água
Casas que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos crédito: Reprodução/Flickr

Moradores de 13 bairros das regiões Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte podem enfrentar intermitências no abastecimento de água nesta quarta-feira (24/6). Segundo a Copasa, o problema foi provocado por um furto de cabos seguido de atos de vandalismo em uma unidade de bombeamento da companhia.

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A previsão da Copasa é que o abastecimento seja restabelecido gradativamente no decorrer da noite desta quarta-feira.

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A companhia ressalta que imóveis com caixas d’água podem não ser impactados pela interrupção temporária do fornecimento.

Bairros que serão afetados pela falta d'água:

  • Alpes
  • Buritis
  • Conjunto Santa Maria
  • Das Mansões
  • Estoril
  • Gutierrez
  • Leonina
  • Luxemburgo
  • Nova Granada
  • Nova Suíssa
  • Pantanal
  • Santa Lúcia
  • São Bento 

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