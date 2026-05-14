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CRATERA NA RUA

Veja vídeo do rompimento de cano de rede da Copasa em BH

A força d’água no Bairro Coração de Jesus, na região Centro-Sul, fez com que ela alcançasse a altura dos fios dos postes de energia

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
14/05/2026 17:26

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Vazamento da Copasa abre cratera e atrapalha trânsito em BH
Vazamento da Copasa abre cratera e atrapalha trânsito na região Centro-Sul de Belo Horizonte crédito: Leandro Couri/EM

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do rompimento de um cano da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) no Bairro Coração de Jesus, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (13/5). A ocorrência resultou na abertura de uma cratera no encontro entre as ruas Iraí, Gentios e Macau. 

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Na imagem, a força d’água alcança os fios dos postes de luz e assusta o morador que grava o vídeo. “Nossa senhora! Olha a altura d’água. Tá se formando até arco-íris”, aponta o cinegrafista. 

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A cratera gerada nas ruas fez com que o tráfego no local fosse interditado pela Copasa e pela BHTrans. Eles têm feito os reparos necessários para que a cratera seja tampada. O Estado de Minas acompanhou o início das obras.

O órgão de trânsito belo-horizontino apontou que o fluxo de veículos foi desviado no sentido Centro pelas ruas Iraí, Sofia Madalena e Avenida Prudente de Moraes. A região apresentou trânsito lento na manhã desta quinta.  

A região, segundo a Copasa, não registrou nenhuma situação de desabastecimento. Também não foram informadas as possíveis razões para o rompimento da tubulação

(Com informações de Pedro Naves e Leandro Couri)

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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