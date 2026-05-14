Assine
overlay
Início Gerais
CRATERA NA RUA

Rompimento de rede da Copasa causa lentidão no trânsito em BH 

A Copasa com auxilio da BHTrans trabalham neste momento para organizar e liberar o transito no bairro Coração de Jesus, região Centro-Sul de BH.

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
Leandro Couri
PN
Pedro Naves*
Repórter
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
14/05/2026 12:30

compartilhe

SIGA
×
Vazamento da Copasa abre cratera e atrapalha trânsito em BH
Vazamento da Copasa abre cratera e atrapalha trânsito em BH crédito: Leandro Couri/EM

Na noite dessa quarta-feira (13/5), moradores registraram o rompimento de um cano de rede da Copasa, no entroncamento das ruas Iraí, Gentios e Macau, no bairro Coração de Jesus, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O incidente gerou uma cratera no encontro das ruas, que foram interditadas pela companhia com apoio da BHTrans

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As equipes da Copasa seguem realizando os reparos necessários para que a cratera seja tampada. O Estado de Minas acompanhou o início das obras que estão sendo realizadas com grande maquinário para consertar o vazamento e liberar o trânsito. 

Leia Mais

De acordo com a BHTrans, o fluxo de vaículos foi desviado no sentido bairro-centro pelas ruas Iraí, Sofia Madalena e Avenida Prudente de Moraes. A região apresenta trânsito lento.

A região, segundo a Copasa, não registrou nenhuma situação de desabastecimento. Também não foi informado as possíveis razões para o rompimento da tubulação, que gerou um grande vazamento durante a noite. Em vídeos divulgados nas redes sociais, a água jorrava na altura das casas.

Rompimento gera vazamento chega na altura dos murros das residências na região Centro-Sul de BH.
Rompimento gera vazamento chega na altura dos murros das residências na região Centro-Sul de BH. Redes Sociais/Reprodução

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiágio sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

copasa rompimento transito vazamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay