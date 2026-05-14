Rompimento de rede da Copasa causa lentidão no trânsito em BH 

Na noite dessa quarta-feira (13/5), moradores registraram o rompimento de um cano de rede da Copasa, no entroncamento das ruas Iraí, Gentios e Macau, no bairro Coração de Jesus, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O incidente gerou uma cratera no encontro das ruas, que foram interditadas pela companhia com apoio da BHTrans.

As equipes da Copasa seguem realizando os reparos necessários para que a cratera seja tampada. O Estado de Minas acompanhou o início das obras que estão sendo realizadas com grande maquinário para consertar o vazamento e liberar o trânsito.

De acordo com a BHTrans, o fluxo de vaículos foi desviado no sentido bairro-centro pelas ruas Iraí, Sofia Madalena e Avenida Prudente de Moraes. A região apresenta trânsito lento.

A região, segundo a Copasa, não registrou nenhuma situação de desabastecimento. Também não foi informado as possíveis razões para o rompimento da tubulação, que gerou um grande vazamento durante a noite. Em vídeos divulgados nas redes sociais, a água jorrava na altura das casas.

Rompimento gera vazamento chega na altura dos murros das residências na região Centro-Sul de BH. Redes Sociais/Reprodução

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*Estagiágio sob a supervisão do subeditor Humberto Santos