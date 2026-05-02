Veja como fica o trânsito no entorno do Mineirão para Cruzeiro x Atlético

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) realiza uma operação especial de trânsito e transporte no entorno do Mineirão para o clássico entre Cruzeiro e Atlético, neste sábado (2/5), às 21h.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, formada por BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, vão atuar na região com ações voltadas à segurança viária, monitoramento e fiscalização.

Intervenções no trânsito

A partir das 20h, serão implantadas reservas de áreas com proibição de estacionamento e alterações na circulação no entorno do estádio, além da instalação de faixas informativas.

Quatro horas antes da partida, haverá inversão de circulação na Avenida Abrahão Caram, no trecho entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e Rei Pelé. Ambas as pistas seguirão no sentido da Avenida Antônio Carlos, facilitando o acesso aos estacionamentos G1, G2 e G3.

Três horas antes do jogo, será implantada faixa reversível na contramão da Avenida Abrahão Caram, entre a Rua Alexandre Barbosa e a Avenida Rei Pelé, para melhorar o fluxo de veículos de segurança e acesso ao estádio.

Duas horas antes da partida e até uma hora após o término, o semáforo da Avenida Antônio Carlos, entre o Viaduto São Francisco e a Barragem da Pampulha, vai operar em modo intermitente para melhorar a fluidez do trânsito.

Cerca de 20 minutos antes do fim do jogo, poderá ser implantada operação de contrafluxo na saída do estacionamento G1, na Avenida Rei Pelé, em direção à Escola de Veterinária da UFMG, facilitando a saída dos veículos.

Transporte coletivo

As linhas 5106 e 6350 terão reforço nas viagens. Linhas diretas terão paradas nas estações UFMG e Mineirão, e as linhas 5401 e 5106 terão alterações de itinerário.

Diversas linhas atendem a região, como 64, 67, 503, 504, 5102, 5106, 5401, além das linhas suplementares S-53, S-54 e S-56.

Táxi e aplicativos

Serão criados três pontos de táxi em locais estratégicos próximos ao estádio. Também haverá um ponto específico para embarque e desembarque de veículos por aplicativo na Avenida Abrahão Caram.

Vans e fretados

Foram definidos pontos de estacionamento para caravanas das torcidas. A torcida do Cruzeiro ficará na Avenida Abrahão Caram, enquanto a do Atlético terá espaço na Avenida Chaffir Ferreira.

O acesso da torcida atleticana será pelo Portão 3 do Mineirinho, no bairro São Luiz.

A Polícia Militar fará escolta de ônibus e vans de torcidas organizadas entre 15h e 17h, com saída da Arena MRV até o Mineirinho.

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A recomendação para quem utilizar aplicativos ou táxis é indicar como destino a Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 2.220.