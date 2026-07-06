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TEMPERATURA MÍNIMA

Sul de Minas registra a menor temperatura do Brasil nesta segunda-feira

Cidade mineira divide ranking de menores temperaturas do dia com São Paulo e Rio Grande do Sul.

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
06/07/2026 08:18

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Frio do fim de semana em BH fez muita gente que acordou cedo precisar se agasalhar. Tempo seco reforça risco de doenças respiratórias
Cidade do sul de Minas registrou menor temperatura do Brasil nesta manhã (6/7) crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

A cidade do sul de Minas, Monte Verde, registrou na manhã desta segunda-feira (6/7) a menor temperatura do dia no país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o município atingiu 6,1°C às 7h, com sensação térmica de 8.9°C.

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Esse foi o registro mais frio do Brasil nesta manhã. A segunda cidade no ranking de mais frias foi Uruguaiana, no Rio Grande do Sul com 6.6°C às 6h. Porém, em sensação térmica, a cidade, que faz divisa com a Argentina, teve números mais baixos. O município rio-grandense registrou 5.6°C.

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Em terceiro lugar, aparecem Campos do Jordão, em São Paulo, e Herval, no Rio Grande do Sul. Ambas as cidades registraram a mínima de 7.5°C. A sensação térmica dos municípios foi de 9°C e -4,5°C, respectivamente.

Nesta segunda-feira, o clima em Minas fica com céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul/Sudoeste e Metropolitana. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, de acordo com o Inmet.  

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Belo Horizonte terá o dia marcado por temperaturas amenas e o céu claro a parcialmente nublado.

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