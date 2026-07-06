Sul de Minas registra a menor temperatura do Brasil nesta segunda-feira
Cidade mineira divide ranking de menores temperaturas do dia com São Paulo e Rio Grande do Sul.
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A cidade do sul de Minas, Monte Verde, registrou na manhã desta segunda-feira (6/7) a menor temperatura do dia no país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o município atingiu 6,1°C às 7h, com sensação térmica de 8.9°C.
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Esse foi o registro mais frio do Brasil nesta manhã. A segunda cidade no ranking de mais frias foi Uruguaiana, no Rio Grande do Sul com 6.6°C às 6h. Porém, em sensação térmica, a cidade, que faz divisa com a Argentina, teve números mais baixos. O município rio-grandense registrou 5.6°C.
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Em terceiro lugar, aparecem Campos do Jordão, em São Paulo, e Herval, no Rio Grande do Sul. Ambas as cidades registraram a mínima de 7.5°C. A sensação térmica dos municípios foi de 9°C e -4,5°C, respectivamente.
Nesta segunda-feira, o clima em Minas fica com céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul/Sudoeste e Metropolitana. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, de acordo com o Inmet.
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Belo Horizonte terá o dia marcado por temperaturas amenas e o céu claro a parcialmente nublado.