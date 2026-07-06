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PREVISÃO DO TEMPO

Previsão do tempo em BH: saiba como fica o clima nesta segunda-feira

A temperatura mínima foi de 13,4 °C, entre as 5h e 7h; confira a previsão completa para capital e Minas Gerais

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
06/07/2026 07:42

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Clima frio permanece na capital mineira nesta manhã de segunda (1/6)
BH teve friozinho pela manhã, mas tempo segue aberto na capital crédito: Leandro Couri/EM

A previsão meteorológica indica que Belo Horizonte terá um dia de temperaturas amenas nesta segunda-feira (6/7). Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu claro a parcialmente nublado.

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, na Estação Cercadinho, na Região Oeste. Às 5h, o local teve sensação térmica de 2,7 °C.

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Já a máxima pode chegar a 27 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%, no período da tarde.

Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

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Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas
  • Irritação nos olhos, boca e nariz
  • Sangramentos nasais e lábios rachados
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

O que fazer?

  • Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
  • Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
  • Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
  • Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
  • Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
  • Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário é semelhante no restante de Minas Gerais. O dia é de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul/Sudoeste e Metropolitana. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

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