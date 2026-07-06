Previsão do tempo em BH: saiba como fica o clima nesta segunda-feira

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A previsão meteorológica indica que Belo Horizonte terá um dia de temperaturas amenas nesta segunda-feira (6/7). Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu claro a parcialmente nublado.

, na Estação Cercadinho, na Região Oeste. Às 5h, o local teve sensação térmica de 2,7 °C.

Já a máxima pode chegar a 27 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%, no período da tarde.

Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

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Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas

Irritação nos olhos, boca e nariz

Sangramentos nasais e lábios rachados

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

O que fazer?

Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas

Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação

Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares

Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar

Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora

Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário é semelhante no restante de Minas Gerais. O dia é de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul/Sudoeste e Metropolitana. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

