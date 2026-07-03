Vai esfriar: cidades de Minas estão sob alerta de queda de temperatura

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Se você já tinha guardado o agasalho é melhor deixá-lo por perto. Um alerta prevê queda de temperatura entre 3°C e 5°C em 178 cidades de Minas neste sábado (4/7).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido entre 0h e 23h59 para municípios das regiões Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes. O órgão reforça que a mudança no tempo representa leve risco à saúde.

Para minimizar os impactos das baixas temperaturas, a Defesa Civil recomenda manter a hidratação, evitar banhos com água muito quente, utilizar hidratante quando necessário e usar roupas adequadas durante a prática de exercícios físicos.

Em locais fechados e com aglomeração, o órgão orienta manter as janelas abertas para melhorar a circulação do ar e reduzir a propagação de doenças típicas desta época do ano. Em caso de problemas respiratórios, deve-se procurar um especialista.

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Confira as cidades sob alerta:

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Arantina

Arceburgo

Areado

Argirita

Baependi

Bandeira do Sul

Barbacena

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campo do Meio

Campos Gerais

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Caxambu

Chácara

Chiador

Conceição da Aparecida

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coronel Pacheco

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Divisa Nova

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Goianá

Gonçalves

Guaranésia

Guarará

Guaxupé

Heliodora

Ibertioga

Ibitiúra de Minas

Ijaci

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Itumirim

Itutinga

Jacutinga

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lambari

Lavras

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Maripá de Minas

Marmelópolis

Matias Barbosa

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Piau

Piedade do Rio Grande

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Rio Novo

Rio Preto

Rochedo de Minas

Santa Bárbara do Monte Verde

Santana da Vargem

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santo Antônio do Aventureiro

Santos Dumont

São Bento Abade

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata

São João del Rei

São João Nepomuceno

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Varginha

Virgínia

Volta Grande

Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima