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PREVISÃO DO TEMPO

Vai esfriar: cidades de Minas estão sob alerta de queda de temperatura

Queda de temperatura entre 3°C e 5°C é esperada neste sábado (4/7) em 178 cidades das regiões Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
03/07/2026 15:05 - atualizado em 03/07/2026 15:11

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Entre quinta e sexta-feira, uma nova frente fria deve provocar aumento da nebulosidade e leve queda nas máximas em BH
Queda de temperaturas em Minas crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press

Se você já tinha guardado o agasalho é melhor deixá-lo por perto. Um alerta prevê queda de temperatura entre 3°C e 5°C em 178 cidades de Minas neste sábado (4/7).

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido entre 0h e 23h59 para municípios das regiões Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes. O órgão reforça que a mudança no tempo representa leve risco à saúde.

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Para minimizar os impactos das baixas temperaturas, a Defesa Civil recomenda manter a hidratação, evitar banhos com água muito quente, utilizar hidratante quando necessário e usar roupas adequadas durante a prática de exercícios físicos.

Em locais fechados e com aglomeração, o órgão orienta manter as janelas abertas para melhorar a circulação do ar e reduzir a propagação de doenças típicas desta época do ano. Em caso de problemas respiratórios, deve-se procurar um especialista.

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Confira as cidades sob alerta:

  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alterosa
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Arantina
  • Arceburgo
  • Areado
  • Argirita
  • Baependi
  • Bandeira do Sul
  • Barbacena
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campo do Meio
  • Campos Gerais
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Caxambu
  • Chácara
  • Chiador
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Coqueiral
  • Cordislândia
  • Coronel Pacheco
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela Dalva
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Fama
  • Goianá
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Guarará
  • Guaxupé
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibitiúra de Minas
  • Ijaci
  • Inconfidentes
  • Ingaí
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapeva
  • Itumirim
  • Itutinga
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lambari
  • Lavras
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Luminárias
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Maripá de Minas
  • Marmelópolis
  • Matias Barbosa
  • Minduri
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Resende
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Pedralva
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Piau
  • Piedade do Rio Grande
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapetinga
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Rio Novo
  • Rio Preto
  • Rochedo de Minas
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santana da Vargem
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João Nepomuceno
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador Cortes
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serrania
  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Soledade de Minas
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Turvolândia
  • Varginha
  • Virgínia
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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