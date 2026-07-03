Vai esfriar: cidades de Minas estão sob alerta de queda de temperatura
Queda de temperatura entre 3°C e 5°C é esperada neste sábado (4/7) em 178 cidades das regiões Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes
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Se você já tinha guardado o agasalho é melhor deixá-lo por perto. Um alerta prevê queda de temperatura entre 3°C e 5°C em 178 cidades de Minas neste sábado (4/7).
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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido entre 0h e 23h59 para municípios das regiões Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes. O órgão reforça que a mudança no tempo representa leve risco à saúde.
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Para minimizar os impactos das baixas temperaturas, a Defesa Civil recomenda manter a hidratação, evitar banhos com água muito quente, utilizar hidratante quando necessário e usar roupas adequadas durante a prática de exercícios físicos.
Em locais fechados e com aglomeração, o órgão orienta manter as janelas abertas para melhorar a circulação do ar e reduzir a propagação de doenças típicas desta época do ano. Em caso de problemas respiratórios, deve-se procurar um especialista.
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Confira as cidades sob alerta:
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Arantina
- Arceburgo
- Areado
- Argirita
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Barbacena
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Caxambu
- Chácara
- Chiador
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coronel Pacheco
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Goianá
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guarará
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibitiúra de Minas
- Ijaci
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Itumirim
- Itutinga
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lambari
- Lavras
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Rio Novo
- Rio Preto
- Rochedo de Minas
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santana da Vargem
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Nepomuceno
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Varginha
- Virgínia
- Volta Grande
- Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima