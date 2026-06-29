Férias de julho em Minas: 5 cidades com clima de inverno para conhecer

As férias de julho chegaram e, para quem busca o charme do frio sem precisar sair de Minas Gerais, o estado reserva destinos perfeitos. Com temperaturas amenas e paisagens serranas, diversas cidades se transformam em refúgios ideais para aproveitar o recesso escolar, oferecendo roteiros que agradam desde casais em busca de romance até famílias e aventureiros.

Explorar o clima de inverno mineiro é uma oportunidade de conhecer novos sabores, curtir a natureza e relaxar em meio a cenários encantadores. Selecionamos cinco cidades que se destacam nesta época do ano e garantem uma experiência memorável para todos os perfis de viajantes.

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Monte Verde

Localizado na Serra da Mantiqueira, o distrito de Monte Verde é um clássico para casais. Com sua arquitetura de inspiração europeia, o destino oferece um clima romântico, com pousadas aconchegantes, lareiras e restaurantes especializados em fondue. Durante o mês de julho, a cidade fica ainda mais animada com eventos como o Festival Inverno nas Montanhas.

Para quem busca um pouco mais de movimento, há opções de trilhas com diferentes níveis de dificuldade, como a da Pedra Redonda, que proporciona uma vista panorâmica da região. Passeios a cavalo e de quadriciclo também estão entre as atividades disponíveis. Fique atento à Taxa de Preservação Ambiental, que pode ser cobrada na entrada do distrito.

Gonçalves

Vizinha de Monte Verde, Gonçalves atrai quem procura um refúgio mais rústico e conectado à natureza. A cidade é cercada por matas preservadas, cachoeiras e mirantes, sendo ideal para caminhadas e momentos de tranquilidade.

A gastronomia local é outro ponto forte, com restaurantes que valorizam ingredientes orgânicos e regionais. É o roteiro perfeito para relaxar, comer bem e recarregar as energias em meio ao verde da Mantiqueira.

Maria da Fé

Com clima serrano e temperaturas amenas durante o inverno, Maria da Fé oferece uma experiência autêntica de clima frio. O município se destaca no cultivo de oliveiras e na produção de azeite extravirgem, com fazendas abertas à visitação e degustação.

O ritmo tranquilo e a hospitalidade dos moradores fazem do destino uma ótima escolha para quem quer fugir do agito dos grandes centros turísticos e vivenciar a cultura local.

Bueno Brandão

Para os aventureiros e famílias que amam ecoturismo, Bueno Brandão é a pedida certa. A cidade é famosa por suas dezenas de cachoeiras catalogadas, com trilhas que levam a poços de água cristalina e quedas d'água impressionantes.

Além das cachoeiras, o município oferece atividades como rapel, boia-cross e trekking. A paisagem montanhosa e o ar puro completam o cenário para uma viagem cheia de adrenalina e contato com a natureza.

Carrancas

Conhecida pelos poços de água esverdeada e cenários naturais deslumbrantes, Carrancas é um paraíso para os amantes de cachoeiras. A cidade abriga diversos complexos, como o da Zilda e o da Fumaça, que reúnem várias quedas e piscinas naturais.

O destino agrada tanto famílias com crianças, que podem se divertir nos poços mais rasos, quanto grupos de amigos em busca de aventura. A beleza cênica de Carrancas garante fotos incríveis e um contato direto com as riquezas naturais de Minas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.