O que a "Suíça Mineira" preparou para os turistas no outono?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Eleito o segundo destino mais acolhedor do Brasil em 2026 na 14ª edição do Traveller Review Awards da Booking, Monte Verde (MG) vive um dos seus momentos mais encantadores neste outono. Situado na Serra da Mantiqueira, o charmoso vilarejo mineiro se transforma em um verdadeiro refúgio de montanha, com aquele clima ameno e revigorante típico da estação.

As temperaturas suaves, os dias ensolarados e as noites mais fresquinhas criam a atmosfera perfeita para quem busca aconchego, romantismo e contato profundo com a natureza. As montanhas se vestem de tons outonais, a névoa matinal envolve as copas das árvores e o ar puro convida a caminhadas, respirações profundas e momentos de pura contemplação.

Conhecida como ‘Suíça Mineira’, com suas ruas de pedras, casinhas charmosas de estilo alpino, lareiras acesas e uma gastronomia que aquece o coração, Monte Verde é um daqueles lugares especiais que parecem saídos de um conto. Lá, o tempo parece desacelerar. É o destino ideal para casais em busca de romance, famílias querendo qualidade de tempo juntas ou viajantes solitários em busca de paz e inspiração.

Clima agradável

Monte Verde(1.555m)- Situada em Minas Gerais, com cerca de 4.200 habitantes, é uma pequena vila turística no alto da Serra da Mantiqueira, conhecida pelas paisagens naturais e pelo clima frio. A economia se baseia no turismo, com a presença de pousadas, restaurantes e lojas de souvenirs. Flickr/Rosanetur No alto da Serra da Mantiqueira, Monte Verde é refúgio relax no Sul e Minas Pousada Mirante da Colyna /Divulgação De fácil acesso, a Pedra Redonda, em Monte Verde, está sempre cheia de turistas Victor Ferreira/Especial para o EM Avenida Monte Verde ganhou mais vida com flores coloridas Move/Divulgação Aprecie o por do Sol em Monte Verde com o clima mais ameno na primavera Move/Divulgação Primavera em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas Tom Araújo/Divulgação. Avenida Monte Verde Tom Araújo/Divulgação. Monte Verde é um dos principais destinos turísticos do Sul de Minas Everton Melo Monte Verde Túlio Santos/EM Monte Verde Agência Nossa Viagem/Divulgação Voltar Próximo

Distante a 480km de Belo Horizonte, o vilarejo oferece uma combinação rara de conforto, natureza exuberante e hospitalidade mineira genuína. Hotéis, pousadas, restaurantes, spas e agências de passeios preparam experiências especiais para este período, com promoções pensadas para quem deseja aproveitar o melhor que o outono na montanha pode oferecer.

Como destaca Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região): “Com clima agradável, temperaturas amenas e uma natureza deslumbrante, nosso charmoso vilarejo é o refúgio perfeito para quem deseja descanso, boa gastronomia e momentos inesquecíveis em meio à Serra da Mantiqueira”.



Sinta a natureza

A Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE) preparou uma seleção especial com dez dicas imperdíveis para quem deseja explorar e se encantar com esse charmoso vilarejo no Sul de Minas. Pensadas especialmente para o outono, as sugestões destacam o que há de melhor na região: passeios em meio à natureza exuberante da Serra da Mantiqueira, experiências gastronômicas acolhedoras, roteiros românticos, momentos de relaxamento em spas e atividades que valorizam o clima ameno e as paisagens outonais que tornam Monte Verde ainda mais mágica nesta época do ano. Seja para casais, famílias ou viajantes em busca de tranquilidade, as dicas funcionam como um guia completo para aproveitar o melhor do destino de forma autêntica e inesquecível.



Passeios pela Gamelinha’s Tour

Monte Verde Agência Nossa Viagem/Divulgação

A agência disponibiliza diversas opções de passeios e, para o feriado no Dia do Trabalhador (1º de maio), está oferecendo 15% de desconto em três diferentes pacotes que combinam percursos na natureza local e na área urbana do vilarejo. Todos esses trajetos incluem um City Tour e são para até duas pessoas, sendo que dois deles dão opções de ida até a Pedra Redonda ou de uma volta de quadriciclo até o mirante Mão de Deus. Já uma terceira alternativa com abatimento de preço reúne todas as atrações acima. Nos três casos, os trajetos proporcionam uma bela vista das montanhas da Serra da Mantiqueira ou do pôr do sol (se agendado para o fim da tarde). É disponibilizado o serviço de traslado para os turistas que quiserem ser buscados nas hospedagens. WhatsApp: (35) 91460-3755.





Cacau Beer Spa

Outra ótima opção para quem busca relaxamento pleno, o estabelecimento tem a proposta de ser um spa para os pés e no local é possível escolher entre famosas atrações gastronômicas usadas nas terapias. Especialmente para o período dos dois próximos feriados, a casa oferecerá a experiência sensorial da imersão nas banheiras na qual os clientes recebem massagem nos pés enquanto tomam um bom vinho português e saboreiam queijos, nozes e damascos. WhatsApp: (35) 98836-0829.











Restaurante Mamma Mia Monte Verde

Com culinária tipicamente italiana, o estabelecimento oferece música ao vivo e um ambiente acolhedor, no qual os clientes podem escolher entre pizzas e pratos variados de risotos, massas, carnes e até bacalhau em seu cardápio. O restaurante possui espaços interno e externo, além de uma área pet friendly para quem quiser visitar o local com seu bichinho de estimação. Situada na Avenida Monte Verde, 693, a casa também disponibiliza um vinho próprio servido na taça e ainda opções veganas e vegetarianas em seu menu. WhatsApp: (35) 98422-9695.











Patinação no Gelo

Monte Verde Túlio Santos/EM

Com 200 metros quadrados e capacidade de receber até 50 pessoas patinando ao mesmo tempo, a pista da atração é uma boa alternativa para as famílias se divertirem durante o período dos próximos feriados. O estabelecimento oferece monitores e andadores reguláveis para garantir maior segurança às crianças menores, mas a casa lembra que a idade mínima para patinar é de cinco anos. Com ingressos a R$ 100 por 30 minutos de diversão no gelo, o local funcionará das 10h às 20h30 entre esta sexta-feira e a próxima segunda, enquanto na terça das 10h às 17h30. Já em 1º de maio, o funcionamento será das 13h às 18h30 e no final de semana abrirá das 10h às 20h30 no dia 2 e das 10h às 17h30 no dia 3. WhatsApp: (35) 99855-7698.







Passeios pela Companhia 4x4

A agência oferece diferentes tipos de passeios, como o feito a bordo de um trenzinho, ideal para toda a família. Já para quem busca um roteiro completo por todo o distrito, o City Tour, realizado em veículos de tração 4x4, é a escolha ideal. Além de incluir no seu trajeto os principais pontos turísticos do vilarejo, leva os participantes até a Pedra Redonda, atrativo imperdível da natureza local, onde a chegada até o seu topo, a 1.990 metros de altitude, proporciona uma deslumbrante vista de 360º das montanhas da Serra da Mantiqueira. Já para os mais aventureiros, a empresa indica a Travessia dos Picos, cujo percurso é de cerca de 6km e passa por Chapéu do Bispo, Platô e Pico do Meio. Agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp: (35) 98876-8893

Spa Lavandas na Varanda

Outra boa opção para quem busca recarregar as energias nos próximos feriados, o estabelecimento convida os turistas a participarem de uma experiência sensorial por meio de procedimentos com óleos essenciais e pedras quentes; aromaterapia personalizada com sinergias para relaxamento profundo; escalda-pés com ervas, flores e especiarias quentes; massagem com técnicas relaxantes e terapêuticas; momentos de contemplação e silêncio na natureza e acolhimento com chá aromático de cacau. WhatsApp: (35) 99880-9418.









Petiscaria The Tudo um Porco

Especializado em pratos com carnes suínas, o estabelecimento localizado na avenida Monte Verde, 653, é mais uma opção gastronômica interessante para o período dos dois próximos feriados no distrito. O grande destaque do seu cardápio é o Joelho de Porco, preparado com um processo minucioso e lento para garantir crocância externa e a carne extremamente macia e suculenta que se solta dos ossos. O menu da casa também traz petiscos especiais, como os bolinhos de vaca atolada e de costela com pimenta biquinho, a coxinha de pernil com couve e o pastel de angu com pernil e requeijão. Para quem não come carne suína, a petiscaria oferece contrafilé acebolado com fritas, tirinhas de tilápia crocantes e frango empanado. O local é pet friendly, tem deck ao ar livre com vista para o pôr do sol, música ambiente e TV exibindo os jogos dos principais campeonatos de futebol. WhatsApp: (35) 99874-9989









Sítio Teko Porã

Localizado em um belo espaço da natureza local, com vista para as montanhas e cercado por lavandas que perfumam o ambiente, o estabelecimento oferece experiências gastronômicas que incluem essa planta em suas receitas. O menu autoral criado pelo chef Elder Mani valoriza ingredientes da Mantiqueira, sendo que os visitantes também podem conhecer o lavandário e a loja de produtos artesanais do sítio, que inclui itens como doce de leite com lavanda, goiabada com coco e bolo negro. Para preservar o caráter intimista e a qualidade da experiência, o atendimento é realizado somente com reserva antecipada por meio do WhatsApp: (35) 91001-1812.







Pousada Maple Monte Verde

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Aretuza Leite (@dra.aretuzaleite)

Localizada a apenas 7 minutos de distância do portal do distrito, a hospedagem está rodeada apenas por uma cadeia de montanhas, o que assegura privacidade e bem-estar em um ambiente reservado e com forte conexão com a natureza. A pousada tem suítes grandes e aconchegantes, que possuem comodidades como piso aquecido, lareira e banheiras de hidromassagem. Para 1º de maio, está disponibilizando 30% de desconto no valor do terceiro dia de estadia para hóspedes que reservarem pelo menos três diárias. WhatsApp: (35) 99979-9933.









Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pousada Bramasole

Opção de hospedagem com bom custo-benefício em Monte Verde, o estabelecimento conta com lareira e frigobar em todas as suas acomodações, sendo que os seus chalés possuem banheiras de hidromassagem e varanda. A pousada oferece espaço pet friendly, é cercada por bela área verde e, de 29 de abril a 4 de maio, disponibilizará 20% de desconto nas diárias para aposentados. WhatsApp: (35) 3438-1219.