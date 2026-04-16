Encontro ‘Clássicos nas Montanhas' é pura nostalgia do ronco dos motores

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O ar frio da serra no Sul de Minas Geraias carrega um cheiro especial: o de óleo, couro envelhecido, cromados brilhando ao sol e memórias que parecem ganhar vida novamente. Nos dias 25 e 26 de abril, Monte Verde, distrito de Camanducaia, se transformará em um grande museu a céu aberto com a 3ª edição do Clássicos nas Montanhas, um encontro que vai muito além de carros antigos. É um reencontro com o tempo, com as histórias da família, com aquele avô que contava orgulhoso sobre o Fusca 1968 ou a tia que se apaixonou no banco de um Chevrolet Opala.





São esperados cerca de 300 carros antigos e mais de 8 mil pessoas circulando entre relíquias que marcaram gerações. Um deles, um imponente modelo de 1929, já desperta suspiros só de olhar. Cada curva, cada farol redondo, cada estofamento de veludo ou banco de couro rachado carrega uma narrativa própria – e, inevitavelmente, toca o coração de quem passa.





Nostalgia

“Carros antigos sempre remetem às recordações das famílias que estão ligadas aos veículos que alguém já teve”, conta Ricardo Coradini, do clube Camann Clássicos, com a voz carregada de emoção. “Eles fazem as pessoas lembrarem de alguém especial, de um amigo que passou pelas suas vidas. É impressionante ver avós levando netos para contar histórias, pais explicando para filhos como era a vida sem celular, só com o vento batendo no rosto e a estrada pela frente.”





O evento, organizado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) em parceria com a Prefeitura e apoio do Camann Clássicos e do Museu de Carros local, promete ser ainda mais especial nesta edição. Pela primeira vez, a programação foi dividida em dois dias, com entrada 100% gratuita, para que as famílias possam viver o encontro com calma e profundidade.





Programação que embala a nostalgia





No sábado (25/4), a partir das 12h, a praça gastronômica ao lado do portal já recebe os primeiros visitantes. Às 15h sobe ao palco a banda Cretácea e, às 17h, os Tribals. No domingo (26/4), o som começa cedo: DJ a partir das 9h, seguido por Expresso 381 (10h) e Garagem Band (13h). O encerramento, às 15h, fica por conta de mais uma performance do DJ com som mecânico – aquele que faz o peito vibrar junto com os motores.





Além dos carros expostos, uma surpresa especial aguarda os visitantes: alguns modelos diferenciados estarão espalhados em pontos estratégicos de Monte Verde, identificados com QR Codes. Quem escanear poderá concorrer a brindes exclusivos, transformando o passeio em uma verdadeira caça ao tesouro sentimental.





Rebecca Wagner, presidente da MOVE, não esconde a felicidade: “O evento foi um sucesso nos dois últimos anos. Agora, com a programação estendida, conseguimos oferecer um final de semana completo, cheio de atrações para toda a família. Monte Verde é romântica, é para casais, mas o Clássicos nas Montanhas consegue trazer também as crianças, os pais, os avós… une gerações.”





Reencontro





Em um destino já famoso por casais apaixonados que buscam o romantismo da serra, o encontro de carros antigos chega para completar o quadro: transforma Monte Verde em um lugar onde o amor também é familiar, intergeracional e carregado de história.





Enquanto os motores antigos roncam baixinho e as bandas tocam clássicos do rock e do blues, é quase impossível não se emocionar. Porque cada carro ali não é apenas metal e borracha. É a viagem para a praia com os pais em 1985. É o primeiro beijo no banco de trás. É o avô que não está mais aqui, mas que ainda sorri através de um para-choque cromado.





Se você tem uma memória guardada em forma de carro, reserve seu final de semana. Monte Verde está pronta para receber você – e para fazer seu coração bater mais forte, no ritmo exato daqueles motores que nunca envelhecem.





Clássicos nas Montanhas

25 e 26 de abril | Portal de Camanducaia, Monte Verde (MG)

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Entrada gratuita. Venha sentir a nostalgia roncar.