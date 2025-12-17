7 destinos em Minas Gerais para fugir do calor e curtir o friozinho

Com a chegada de temperaturas mais baixas ou para quem simplesmente busca uma pausa na rotina, as cidades serranas de Minas Gerais se tornam o refúgio perfeito para trocar o calor por um clima mais ameno. Esses destinos combinam natureza exuberante, gastronomia rica e um aconchego único.

Seja para um fim de semana romântico ou uma aventura com amigos, o estado oferece destinos que prometem paisagens incríveis e um friozinho gostoso. Confira sete sugestões para sua próxima viagem.

Monte Verde

Conhecida como a "Suíça Mineira", Monte Verde está localizada na Serra da Mantiqueira, na divisa com São Paulo. O distrito de Camanducaia encanta pela arquitetura de inspiração europeia, ruas charmosas e um clima romântico que atrai casais o ano todo.

As opções de lazer incluem desde jantares com fondue até passeios a cavalo e trilhas com vistas panorâmicas, como a da Pedra Redonda. As pousadas aconchegantes com lareira completam a experiência de um destino ideal para o frio.

Carrancas

Para os amantes da natureza, Carrancas é o paraíso das cachoeiras. A cidade abriga mais de 70 quedas d'água e poços de águas cristalinas, formando cenários de tirar o fôlego. Embora a água seja gelada, a beleza do Complexo da Fumaça ou do Poço do Coração recompensa a coragem.

O destino é ideal para quem busca renovar as energias em contato direto com a natureza. A simplicidade do vilarejo e a hospitalidade local tornam a viagem ainda mais especial.

Gonçalves

Localizada na Serra da Mantiqueira, Gonçalves une simplicidade, sofisticação e uma gastronomia de primeira. Cercada por montanhas e araucárias, a cidade oferece um ambiente tranquilo e inspirador, com ateliês de arte e restaurantes que valorizam ingredientes orgânicos da região.

As trilhas levam a mirantes e cachoeiras, enquanto as pousadas charmosas garantem o descanso merecido após um dia de exploração.

São Tomé das Letras

Famosa por seu misticismo e energia, São Tomé das Letras atrai visitantes que buscam uma experiência diferente. Suas construções de pedra, grutas e um pôr do sol inesquecível na Pirâmide criam uma atmosfera única. É um lugar para se conectar com a natureza e com um lado mais esotérico.

Ouro Preto

Embora seja um destino histórico, a cidade Patrimônio da Humanidade também oferece um clima mais ameno devido à sua altitude. Passear por suas ladeiras de pedra, visitar igrejas barrocas e saborear a culinária local em restaurantes aconchegantes é um programa completo para um fim de semana diferente.

Conceição do Ibitipoca

O distrito é a porta de entrada para o Parque Estadual do Ibitipoca, um dos mais belos do Brasil. As trilhas levam a cenários como a Janela do Céu e o Pico do Pião. O vilarejo é rústico e acolhedor, com pousadas e restaurantes que completam a experiência de imersão na natureza.

Lavras Novas

Distrito de Ouro Preto, Lavras Novas combina o charme de um vilarejo histórico com o espírito de aventura. Oferece passeios de quadriciclo, trilhas para cachoeiras e mirantes com vistas deslumbrantes da Serra do Espinhaço. À noite, os bares e restaurantes com música ao vivo criam uma atmosfera animada e convidativa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.