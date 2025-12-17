Assine
overlay
Início Trends
Turismo

7 destinos em Minas Gerais para fugir do calor e curtir o friozinho

De Monte Verde a Ibitipoca, conheça cidades serranas charmosas ideais para uma escapada de fim de semana com temperaturas amenas.

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
17/12/2025 12:50

compartilhe

SIGA
x
7 destinos em Minas Gerais para fugir do calor e curtir o friozinho
Com arquitetura de inspiração europeia e ruas charmosas, Monte Verde atrai visitantes em busca de um refúgio no frio. crédito: By Msadp06 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44599427

Com a chegada de temperaturas mais baixas ou para quem simplesmente busca uma pausa na rotina, as cidades serranas de Minas Gerais se tornam o refúgio perfeito para trocar o calor por um clima mais ameno. Esses destinos combinam natureza exuberante, gastronomia rica e um aconchego único.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Seja para um fim de semana romântico ou uma aventura com amigos, o estado oferece destinos que prometem paisagens incríveis e um friozinho gostoso. Confira sete sugestões para sua próxima viagem.

Leia Mais

Monte Verde

Conhecida como a "Suíça Mineira", Monte Verde está localizada na Serra da Mantiqueira, na divisa com São Paulo. O distrito de Camanducaia encanta pela arquitetura de inspiração europeia, ruas charmosas e um clima romântico que atrai casais o ano todo.

As opções de lazer incluem desde jantares com fondue até passeios a cavalo e trilhas com vistas panorâmicas, como a da Pedra Redonda. As pousadas aconchegantes com lareira completam a experiência de um destino ideal para o frio.

Carrancas

Para os amantes da natureza, Carrancas é o paraíso das cachoeiras. A cidade abriga mais de 70 quedas d'água e poços de águas cristalinas, formando cenários de tirar o fôlego. Embora a água seja gelada, a beleza do Complexo da Fumaça ou do Poço do Coração recompensa a coragem.

O destino é ideal para quem busca renovar as energias em contato direto com a natureza. A simplicidade do vilarejo e a hospitalidade local tornam a viagem ainda mais especial.

Gonçalves

Localizada na Serra da Mantiqueira, Gonçalves une simplicidade, sofisticação e uma gastronomia de primeira. Cercada por montanhas e araucárias, a cidade oferece um ambiente tranquilo e inspirador, com ateliês de arte e restaurantes que valorizam ingredientes orgânicos da região.

As trilhas levam a mirantes e cachoeiras, enquanto as pousadas charmosas garantem o descanso merecido após um dia de exploração.

São Tomé das Letras

Famosa por seu misticismo e energia, São Tomé das Letras atrai visitantes que buscam uma experiência diferente. Suas construções de pedra, grutas e um pôr do sol inesquecível na Pirâmide criam uma atmosfera única. É um lugar para se conectar com a natureza e com um lado mais esotérico.

Ouro Preto

Embora seja um destino histórico, a cidade Patrimônio da Humanidade também oferece um clima mais ameno devido à sua altitude. Passear por suas ladeiras de pedra, visitar igrejas barrocas e saborear a culinária local em restaurantes aconchegantes é um programa completo para um fim de semana diferente.

Conceição do Ibitipoca

O distrito é a porta de entrada para o Parque Estadual do Ibitipoca, um dos mais belos do Brasil. As trilhas levam a cenários como a Janela do Céu e o Pico do Pião. O vilarejo é rústico e acolhedor, com pousadas e restaurantes que completam a experiência de imersão na natureza.

Lavras Novas

Distrito de Ouro Preto, Lavras Novas combina o charme de um vilarejo histórico com o espírito de aventura. Oferece passeios de quadriciclo, trilhas para cachoeiras e mirantes com vistas deslumbrantes da Serra do Espinhaço. À noite, os bares e restaurantes com música ao vivo criam uma atmosfera animada e convidativa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay