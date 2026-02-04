Para fugir do calor ou do frio: 7 destinos ideais em Minas Gerais
O estado oferece opções para todos os gostos; de cachoeiras refrescantes no verão a cidades charmosas para curtir o friozinho do inverno na montanha
Minas Gerais se revela um destino para o ano inteiro, com opções que agradam tanto quem deseja curtir um friozinho na serra quanto quem busca se refrescar em águas cristalinas. O estado oferece uma variedade de paisagens e climas que se encaixam perfeitamente em diferentes épocas do ano, garantindo experiências únicas em qualquer estação.
Seja para uma escapada romântica de inverno ou para uma aventura de verão em família, há sempre um roteiro mineiro esperando para ser descoberto. Com cenários que vão de montanhas a lagos de águas esverdeadas, o planejamento da próxima viagem fica mais fácil.
Destinos para curtir o frio
Monte Verde: Localizado na Serra da Mantiqueira, o distrito de Camanducaia é famoso por sua arquitetura de inspiração europeia e pelo clima romântico. As baixas temperaturas no inverno são um convite para aproveitar a gastronomia local, com fondues, vinhos e chocolates quentes em frente à lareira.
Gonçalves: Vizinha de Monte Verde, a cidade oferece um clima mais rústico e conectado à natureza. É o lugar ideal para quem busca tranquilidade em pousadas charmosas, cercadas por matas de araucárias e cachoeiras que formam poços de água gelada, perfeitos para os mais corajosos.
Conceição do Ibitipoca: O vilarejo, distrito de Lima Duarte, é a porta de entrada para o Parque Estadual do Ibitipoca. O inverno é a melhor época para explorar as trilhas do parque, já que o tempo firme favorece as caminhadas até atrações como a Janela do Céu, sem o risco de chuvas.
Refúgios para fugir do calor
Capitólio: Conhecida como o "Mar de Minas", a cidade é banhada pelo gigantesco Lago de Furnas. O principal atrativo são os passeios de lancha que percorrem os impressionantes cânions, com paradas para mergulho em cachoeiras que deságuam diretamente no lago.
Serra do Cipó: Localizada no município de Santana do Riacho e com acesso fácil a partir de Belo Horizonte, a região da Serra do Cipó é um paraíso de cachoeiras. Lugares como a Cachoeira Grande e o Véu da Noiva oferecem estrutura para visitantes, com poços ideais para nadar e aliviar o calor intenso do verão.
Carrancas: Apelidada de "Terra das Cachoeiras", a cidade faz jus ao nome com dezenas de quedas d'água e poços de fácil acesso. Os complexos da Zilda e da Fumaça são alguns dos mais procurados, proporcionando um dia inteiro de diversão em meio à natureza.
Milho Verde: Este pequeno distrito de Serro, próximo a Diamantina, combina história e natureza. Com um ritmo tranquilo, o vilarejo é cercado por cachoeiras de águas transparentes, como a do Moinho e do Carijó, ideais para um banho refrescante em um cenário bucólico.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.