7 destinos em Minas Gerais para curtir o friozinho e a natureza
De Monte Verde a Ibitipoca, explore cidades serranas com pousadas charmosas, cachoeiras e paisagens deslumbrantes para escapar do calor
Com as temperaturas em alta em grande parte do país, muitos buscam um refúgio com clima mais ameno. Minas Gerais se destaca como um destino ideal, oferecendo cidades serranas perfeitas para quem quer trocar o calor pela neblina e pelo ar puro das montanhas.
Esses locais combinam paisagens deslumbrantes, cachoeiras e uma gastronomia acolhedora, sendo ideais para uma escapada de fim de semana ou para recarregar as energias. A infraestrutura turística, com pousadas charmosas e restaurantes de qualidade, complementa a experiência.
Para ajudar na escolha, preparamos uma lista com sete destinos que são sinônimo de tranquilidade e baixas temperaturas no estado.
Monte Verde: Localizado no distrito de Camanducaia, na Serra da Mantiqueira, este destino é famoso por seu clima frio e arquitetura em estilo alpino. Oferece trilhas ecológicas, como a que leva à Pedra Redonda, além de uma vibrante cena gastronômica, com fondues e chocolates quentes.
Conceição do Ibitipoca: O pequeno vilarejo é a porta de entrada para o Parque Estadual do Ibitipoca, um dos mais visitados do Brasil. O local é um paraíso para os amantes de trekking, com circuitos que levam a grutas, picos e cachoeiras de água avermelhada, como a famosa Janela do Céu.
Gonçalves: Vizinha de Monte Verde, a cidade é conhecida por seu ambiente rústico e romântico. As pousadas se espalham pelas montanhas, garantindo privacidade e vistas incríveis. É o lugar perfeito para quem busca cachoeiras, comida orgânica e um ritmo mais lento.
Delfim Moreira: Para quem prefere um destino menos explorado, esta cidade na Serra da Mantiqueira é a escolha certa. Com cachoeiras de fácil acesso e um clima de interior, Delfim Moreira oferece uma experiência autêntica de tranquilidade e contato direto com a natureza.
São Thomé das Letras: Famosa por seu misticismo e pelas formações rochosas, a cidade atrai visitantes em busca de energia e paisagens únicas. O pôr do sol visto da Pirâmide é um espetáculo imperdível. Além disso, a região é rica em cachoeiras, como a Véu da Noiva e a do Flávio.
Serra do Cipó: Parte da Serra do Espinhaço, esta região é um dos principais destinos de ecoturismo de Minas Gerais. O Parque Nacional da Serra do Cipó abriga cânions, rios e uma enorme diversidade de flora. A Cachoeira Grande é um dos cartões-postais e convida para um mergulho em águas geladas.
Aiuruoca: No sul do estado, a cidade é ideal para quem procura aventura e imersão na natureza. Aiuruoca é cercada por picos, vales e mais de 80 cachoeiras catalogadas. O Vale do Matutu e o Pico do Papagaio são atrações que exigem disposição, mas recompensam com vistas espetaculares.
