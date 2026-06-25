Entenda o que é o El Niño, quais são as expectativas para este ano e como o fenômeno pode afetar o clima brasileiro

O fenômeno climático El Niño voltou a ganhar espaço nas discussões de meteorologistas e gestores públicos em todo o mundo. Esse aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico equatorial altera a circulação da atmosfera e interfere diretamente em padrões de chuva, temperatura e ocorrência de eventos extremos em vários continentes. Em países tropicais, como o Brasil, os reflexos podem ser sentidos na agricultura, no abastecimento de água, na geração de energia e até na saúde pública.

Em 2026, centros internacionais de monitoramento acompanham com atenção os sinais do Pacífico, avaliando se o sistema climático caminha para um novo episódio de El Niño, para uma fase neutra ou até para o fenômeno oposto, a La Niña. Assim, a definição desse cenário influencia decisões estratégicas de governos, produtores rurais e empresas de energia. Afinal, eles buscam se antecipar a secas prolongadas, enchentes e ondas de calor mais frequentes e intensas.

O fenômeno climático El Niño voltou a ganhar espaço nas discussões de meteorologistas e gestores públicos em todo o mundo – depositphotos.com / coffeekai



O que é o fenômeno climático El Niño e como ele se forma?

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas superficiais do Pacífico equatorial central e leste, geralmente superior a 0,5 °C em relação ao padrão climatológico. Esse aquecimento persiste por vários meses e altera o chamado padrão de circulação atmosférica tropical, conhecido como circulação de Walker. Em vez de os ventos alísios soprarem com força do leste para o oeste, empurrando águas quentes para perto da Indonésia, há um enfraquecimento desses ventos. Assim, permite que as águas quentes se espalhem em direção à costa da América do Sul.

Com o mar mais aquecido, há mais evaporação e um aumento na formação de nuvens e tempestades sobre o Pacífico central e leste. Essa mudança desloca regiões de chuva intensa, reorganiza sistemas de alta e baixa pressão e altera a posição das correntes de jato em altos níveis da atmosfera. Por isso, o resultado são impactos em cadeia, com alterações no regime de precipitação e temperatura em áreas tropicais e extratropicais, da América do Sul ao sudeste da Ásia, passando pela África e pela América do Norte.

El Niño e clima global: quais padrões costuma alterar?

De forma geral, o fenômeno El Niño tende a provocar temperaturas mais altas em escala global, contribuindo para anos recordes de calor. O aumento médio da temperatura da superfície terrestre e oceânica costuma ser acompanhado de mudanças significativas nas chuvas. Em algumas regiões, o padrão típico é de estiagens e seca mais prolongada. Por sua vez, em outras, há aumento do volume de precipitação e risco maior de enchentes.

Entre os efeitos frequentemente associados ao El Niño estão:

redução das chuvas e aumento do risco de queimadas em partes da Amazônia, sudeste da Ásia e Austrália;

chuvas acima da média em porções da costa oeste da América do Sul, com potencial para enchentes e deslizamentos;

alterações em rotas de ciclones tropicais, influenciando a temporada de furacões em diferentes bacias oceânicas;

aumento da frequência de ondas de calor em diversos países, devido ao aquecimento combinado do oceano e da atmosfera;

em diversos países, devido ao aquecimento combinado do oceano e da atmosfera; impactos sobre ecossistemas marinhos, como branqueamento de corais e queda na produtividade pesqueira em áreas costeiras.

Como o El Niño afeta o Brasil e a América do Sul?

Na América do Sul, o El Niño no Brasil costuma redistribuir a chuva e a temperatura de forma desigual. Estudos climatológicos apontam, com frequência, para um cenário de chuvas acima da média no Sul do país. Em especial, na primavera e no começo do verão, aumentando a probabilidade de enchentes e cheias de rios. Ao mesmo tempo, grande parte do Norte e do Nordeste tende a registrar chuvas abaixo da média, com estiagens mais longas e risco maior de seca em áreas já vulneráveis.

Na região central do Brasil, incluindo grande parte do Cerrado e áreas agrícolas importantes de soja, milho e algodão, o padrão pode variar conforme a intensidade e a fase do El Niño. Há registros de atraso no início das chuvas, irregularidade na distribuição das precipitações e ondas de calor na primavera e no verão, o que interfere diretamente no calendário de plantio e na produtividade agrícola. Nas grandes cidades, a combinação de calor intenso e falta de chuva pode agravar problemas de abastecimento de água e aumentar o consumo de energia elétrica para refrigeração.

O que indicam as previsões para o El Niño em 2026?

Modelos climáticos de centros de referência, como a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), o Centro Europeu de Previsão de Tempo de Médio Prazo (ECMWF) e instituições brasileiras como o Inmet e o Inpe, vêm monitorando a temperatura da superfície do mar no Pacífico desde o fim de 2025. As projeções mais recentes indicam, com diferentes graus de confiança, a probabilidade de manutenção de condições neutras ou transição para um evento fraco de El Niño ao longo de 2026, dependendo do cenário de aquecimento.

As estimativas de probabilidade variam de trimestre para trimestre, justamente porque o sistema climático é dinâmico. Em alguns cenários, os modelos apontam para uma leve tendência de aquecimento no Pacífico central no segundo semestre, o que poderia configurar um episódio moderado. Em outros, prevalece a chance de neutralidade, sem um El Niño plenamente estabelecido nem uma La Niña significativa. Os órgãos de monitoramento ressaltam que, mesmo em situação neutra, podem ocorrer extremos de chuva e temperatura por influência de outros fatores, como aquecimento do Atlântico, variabilidade natural e mudanças climáticas de longo prazo.

Impactos em agricultura, água, energia e saúde pública

Setores produtivos e serviços essenciais acompanham as projeções para o El Niño em 2026 por causa dos riscos associados. Na agricultura, irregularidade das chuvas no Centro-Oeste e no Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) pode afetar o desenvolvimento de lavouras de sequeiro, com impacto na produtividade de grãos, fibras e pastagens. Já no Sul, excesso de chuva em anos de El Niño favorece problemas fitossanitários, erosão do solo e dificuldades de colheita.

No campo dos recursos hídricos, reservatórios de usinas hidrelétricas e sistemas de abastecimento urbano podem ser pressionados por secas mais severas em algumas bacias, ao mesmo tempo em que outras regiões lidam com cheias rápidas. A geração de energia fica vulnerável, especialmente em países com forte dependência de hidrelétricas, como o Brasil. Em situações de estiagem prolongada, aumenta o uso de termelétricas, com reflexos sobre custos e emissões de gases de efeito estufa.

Na saúde pública, mudanças no padrão de chuva e temperatura interferem na dinâmica de doenças sensíveis ao clima. Períodos mais quentes e chuvosos podem ampliar a área de reprodução de mosquitos transmissores de dengue, zika e chikungunya. Já secas extensas favorecem queimadas, piora da qualidade do ar e aumento de problemas respiratórios. Especialistas em epidemiologia climática alertam que a combinação de ondas de calor, poluição e falta de água em algumas áreas urbanas aumenta a pressão sobre sistemas de saúde, sobretudo onde a infraestrutura é limitada.

Secas, enchentes e ondas de calor: quais são os principais alertas?

Órgãos nacionais e internacionais reforçam que, diante da possibilidade de um El Niño ativo ou de uma fase neutra com aquecimento regional, o risco de extremos climáticos permanece elevado. As principais preocupações incluem:

Secas prolongadas em regiões semiáridas e áreas de fronteira agrícola, com impactos no abastecimento rural e urbano;

em regiões semiáridas e áreas de fronteira agrícola, com impactos no abastecimento rural e urbano; Enchentes e deslizamentos em áreas densamente povoadas, especialmente em encostas e margens de rios;

em áreas densamente povoadas, especialmente em encostas e margens de rios; Ondas de calor mais intensas e duradouras em grandes centros urbanos, associadas ao efeito de ilhas de calor;

mais intensas e duradouras em grandes centros urbanos, associadas ao efeito de ilhas de calor; maior pressão sobre sistemas de defesa civil e serviços de emergência;

perdas econômicas em cadeias produtivas sensíveis ao clima, como agricultura, pecuária e turismo.

Meteorologistas e especialistas em gestão de riscos ressaltam que o monitoramento em tempo quase real de chuvas, temperaturas e níveis de rios é essencial para acionar planos de contingência. Boletins sazonais atualizados, produzidos por serviços meteorológicos nacionais, ajudam a orientar o planejamento de safras, a operação de reservatórios e estratégias de prevenção de desastres.

Por que as previsões sobre El Niño têm incertezas?

Apesar dos avanços em modelos numéricos e em redes de observação oceânica e atmosférica, as previsões climáticas ainda carregam incertezas importantes. Afinal, o sistema climático é influenciado por múltiplos fatores, como a interação entre oceano e atmosfera, variações na cobertura de nuvens, aerossóis, gelo marinho e uso do solo. Pequenas diferenças nas condições iniciais de temperatura do mar e dos ventos podem resultar em cenários distintos ao longo de meses.

Além disso, há períodos do ano em que a previsibilidade é naturalmente menor, conhecidos como barreiras de previsibilidade. Durante a transição entre estações, alguns modelos apresentam maior divergência sobre a intensidade e a duração do El Niño. Por isso, especialistas recomendam que gestores e produtores não se baseiem em um único cenário, mas acompanhem atualizações mensais ou trimestrais, considerando faixas de probabilidade em vez de valores absolutos.

Em alguns cenários, os modelos apontam para uma leve tendência de aquecimento no Pacífico central no segundo semestre, o que poderia configurar um episódio moderado – depositphotos.com / yobro10



Que medidas de prevenção e adaptação podem ser adotadas?

Governos, produtores rurais e população em geral podem adotar um conjunto de ações para reduzir vulnerabilidades associadas ao El Niño e a eventos extremos. Entre as medidas citadas por órgãos de defesa civil, instituições de pesquisa e entidades de planejamento, destacam-se:

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Planejamento de uso da água: fortalecimento de comitês de bacias hidrográficas, incentivo à reservação de água em pequenas barragens e cisternas, campanhas de uso racional em períodos de estiagem. Gestão de risco na agricultura: adoção de seguros rurais, diversificação de culturas, uso de variedades mais resistentes ao estresse hídrico, ajuste de datas de plantio com base em boletins climáticos sazonais. Infraestrutura urbana e de drenagem: limpeza preventiva de galerias, manutenção de encostas, melhoria de sistemas de alerta para enchentes e deslizamentos, revisão de ocupação de áreas de risco. Energia e planejamento de oferta: monitoramento de reservatórios, expansão de fontes complementares como eólica e solar, planejamento de contratos para reduzir a exposição a períodos secos prolongados. Saúde pública e informação: campanhas de prevenção a doenças transmitidas por mosquitos, planos para ondas de calor, criação de espaços de resfriamento em cidades e comunicação clara de alertas para a população.

Especialistas ressaltam que a combinação de monitoramento contínuo, planejamento setorial e ações locais de adaptação tende a reduzir danos potenciais associados ao El Niño e a outros fenômenos climáticos. O acompanhamento das análises dos principais centros meteorológicos ao longo de 2026 permanece como uma ferramenta central para orientar decisões, especialmente em países altamente dependentes do clima, como o Brasil.