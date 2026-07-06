Vídeo: homem e mulher trocam socos em show de Natanzinho em MG
Confusão ocorreu durante a Expomontes, em Montes Claros, e foi contida por seguranças do evento
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Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre um homem e uma mulher durante o show de Natanzinho Lima, realizado na noite desse sábado (4/7), no Parque de Exposições de Montes Claros, no Norte do estado.
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Nas imagens, os dois aparecem discutindo e trocando ofensas antes de iniciarem as agressões físicas. Em seguida, o homem parte para cima da mulher e ambos passam a trocar socos.
Enquanto a confusão acontece, pessoas que estavam próximas apenas observam a cena até que um homem interrompe as agressões.
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A apresentação precisou ser interrompida momentaneamente e o cantor Natanzinho teve que chamar atenção dos dois.
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Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, a motivação da briga ou eventuais prisões.