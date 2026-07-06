Assine
overlay
Início Gerais
BRIGA NO SHOW

Vídeo: homem e mulher trocam socos em show de Natanzinho em MG

Confusão ocorreu durante a Expomontes, em Montes Claros, e foi contida por seguranças do evento

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/07/2026 06:32 - atualizado em 06/07/2026 07:04

compartilhe

SIGA
×
Vídeo flagrou o homem e a mulher trocando socos durante show no Expomontes
Vídeo flagrou o homem e a mulher trocando socos durante show no Expomontes crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre um homem e uma mulher durante o show de Natanzinho Lima, realizado na noite desse sábado (4/7), no Parque de Exposições de Montes Claros, no Norte do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nas imagens, os dois aparecem discutindo e trocando ofensas antes de iniciarem as agressões físicas. Em seguida, o homem parte para cima da mulher e ambos passam a trocar socos.

Enquanto a confusão acontece, pessoas que estavam próximas apenas observam a cena até que um homem interrompe as agressões.

Leia Mais

A apresentação precisou ser interrompida momentaneamente e o cantor Natanzinho teve que chamar atenção dos dois. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, a motivação da briga ou eventuais prisões.

Tópicos relacionados:

agressoes expomontes montes-claros show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay