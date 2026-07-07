Cidades brasileiras que já apostam em áreas verdes contra enchentes
Belo Horizonte não está sozinha; conheça outras capitais do país que estão investindo em parques e solo permeável para combater eventos climáticos
compartilheSIGA
A prefeitura de Belo Horizonte anunciou um plano para ampliar as áreas verdes da cidade e combater os impactos de eventos climáticos extremos. A iniciativa, que visa "desconcretar" a capital mineira, prevê a substituição de asfalto e concreto por solo permeável e vegetação para melhorar a drenagem urbana. No entanto, a cidade não está sozinha; outras capitais brasileiras já investem em estratégias semelhantes há anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Essas ações, conhecidas como infraestrutura verde, ganham força como uma alternativa mais sustentável e eficiente para lidar com o aumento do volume de chuvas. A lógica é simples: em vez de apenas canalizar a água, a ideia é criar espaços para que ela possa ser absorvida pelo solo, reduzindo a pressão sobre os sistemas de escoamento.
Leia Mais
Por que Belo Horizonte alaga tanto? Entenda os motivos e as possíveis soluções
BH inicia plano para 'desconcretar' a cidade e enfrentar eventos climáticos
O que são soluções baseadas na natureza?
Soluções baseadas na natureza são estratégias que utilizam os próprios ecossistemas para enfrentar desafios sociais e ambientais, como as enchentes. Em vez de grandes obras de concreto, a aposta é em parques, jardins de chuva e telhados verdes para absorver a água de forma natural.
Cidades que já investem em áreas verdes contra enchentes
Outras metrópoles no Brasil já colhem os frutos do investimento em infraestrutura verde. Conheça alguns exemplos:
São Paulo (SP): A cidade implementou parques lineares ao longo de córregos, que funcionam como bacias de contenção durante chuvas fortes. A vegetação e o solo exposto nessas áreas ajudam a reter a água, evitando que ela chegue rapidamente aos rios principais.
Curitiba (PR): Referência em planejamento urbano, a capital paranaense utiliza grandes parques, como o Barigui e o São Lourenço, para o controle de cheias. Os lagos desses locais foram projetados para armazenar temporariamente o excesso de água da chuva.
Recife (PE): Com o projeto do Parque Capibaribe, a cidade planeja criar parques alagáveis que se integram à dinâmica do rio. As áreas são projetadas para inundar de forma controlada, reduzindo o impacto dos alagamentos em zonas residenciais e comerciais.
Como a infraestrutura verde funciona na prática?
A infraestrutura verde atua permitindo que a água da chuva infiltre no solo, em vez de escorrer superficialmente pelo asfalto até bueiros e rios. Essa absorção diminui o volume de água que chega de uma só vez ao sistema de drenagem, reduzindo o risco de transbordamentos e alagamentos.
Parques e praças funcionam como grandes esponjas urbanas. Jardins de chuva, que são canteiros rebaixados com plantas específicas, capturam e filtram a água onde ela cai. Até mesmo a arborização das ruas ajuda, pois as copas das árvores interceptam parte da chuva e suas raízes facilitam a infiltração no solo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.