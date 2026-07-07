Cidades brasileiras que já apostam em áreas verdes contra enchentes

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A prefeitura de Belo Horizonte anunciou um plano para ampliar as áreas verdes da cidade e combater os impactos de eventos climáticos extremos. A iniciativa, que visa "desconcretar" a capital mineira, prevê a substituição de asfalto e concreto por solo permeável e vegetação para melhorar a drenagem urbana. No entanto, a cidade não está sozinha; outras capitais brasileiras já investem em estratégias semelhantes há anos.

Essas ações, conhecidas como infraestrutura verde, ganham força como uma alternativa mais sustentável e eficiente para lidar com o aumento do volume de chuvas. A lógica é simples: em vez de apenas canalizar a água, a ideia é criar espaços para que ela possa ser absorvida pelo solo, reduzindo a pressão sobre os sistemas de escoamento.

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O que são soluções baseadas na natureza?

Soluções baseadas na natureza são estratégias que utilizam os próprios ecossistemas para enfrentar desafios sociais e ambientais, como as enchentes. Em vez de grandes obras de concreto, a aposta é em parques, jardins de chuva e telhados verdes para absorver a água de forma natural.

Cidades que já investem em áreas verdes contra enchentes

Outras metrópoles no Brasil já colhem os frutos do investimento em infraestrutura verde. Conheça alguns exemplos:

São Paulo (SP): A cidade implementou parques lineares ao longo de córregos, que funcionam como bacias de contenção durante chuvas fortes. A vegetação e o solo exposto nessas áreas ajudam a reter a água, evitando que ela chegue rapidamente aos rios principais.

Curitiba (PR): Referência em planejamento urbano, a capital paranaense utiliza grandes parques, como o Barigui e o São Lourenço, para o controle de cheias. Os lagos desses locais foram projetados para armazenar temporariamente o excesso de água da chuva.

Recife (PE): Com o projeto do Parque Capibaribe, a cidade planeja criar parques alagáveis que se integram à dinâmica do rio. As áreas são projetadas para inundar de forma controlada, reduzindo o impacto dos alagamentos em zonas residenciais e comerciais.

Como a infraestrutura verde funciona na prática?

A infraestrutura verde atua permitindo que a água da chuva infiltre no solo, em vez de escorrer superficialmente pelo asfalto até bueiros e rios. Essa absorção diminui o volume de água que chega de uma só vez ao sistema de drenagem, reduzindo o risco de transbordamentos e alagamentos.

Parques e praças funcionam como grandes esponjas urbanas. Jardins de chuva, que são canteiros rebaixados com plantas específicas, capturam e filtram a água onde ela cai. Até mesmo a arborização das ruas ajuda, pois as copas das árvores interceptam parte da chuva e suas raízes facilitam a infiltração no solo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.