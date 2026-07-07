BH inicia plano para 'desconcretar' a cidade e enfrentar eventos climáticos

Chuvas cada vez mais intensas, enchentes, enxurradas, alagamentos e ondas de calor mais frequentes têm colocado Belo Horizonte diante de desafios cada vez maiores. Em uma cidade marcada pela impermeabilização do solo e pela ocupação urbana intensa, a água da chuva escoa rapidamente pelas ruas e galerias pluviais, aumentando os riscos de inundações, enquanto a redução das áreas verdes contribui para a elevação das temperaturas.

Para enfrentar esse cenário, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou nesta terça-feira (7/7) o programa BH Cidade Viva, iniciativa que reúne ações voltadas à adaptação climática por meio da ampliação de áreas verdes e da implantação de soluções baseadas na natureza.

O programa foi oficializado com a assinatura de um decreto municipal e de um Memorando de Entendimento entre a prefeitura e o Cities Finance Facility (CFF), iniciativa internacional que apoia cidades de países em desenvolvimento na captação de recursos para projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Os recursos são provenientes de uma cooperação internacional firmada com a GIZ e o governo do Reino Unido, e garantiu cerca de R$ 15 milhões para a elaboração de estudos, projetos e modelagens que vão orientar a implantação das intervenções previstas.

Durante o lançamento, o prefeito Álvaro Damião (União) afirmou que a proposta busca reduzir a impermeabilização da cidade e preparar Belo Horizonte para eventos climáticos cada vez mais extremos, “Assinamos uma cooperação internacional que vai viabilizar financeiramente o projeto Cidade Viva, que nós construímos para poder desconcretar Belo Horizonte.”

Segundo o prefeito, os recursos serão aplicados inicialmente em Venda Nova, especialmente na região dos córregos Capão e Piratininga. “Belo Horizonte, nos últimos anos, foi muito concretada. Tem muito concreto que pode ser substituído por terra, por grama, por plantações. E é isso que vamos fazer. Estamos identificando essas áreas para poder desconcretar a cidade.”

A proposta da prefeitura é complementar as obras tradicionais de drenagem com intervenções capazes de ampliar a infiltração da água no solo, reduzir ilhas de calor e recuperar áreas verdes.

Entre as ações previstas estão corredores ecológicos, parques ciliares, jardins de chuva, sistemas de captação de água da chuva em escolas e unidades de saúde, recuperação de áreas verdes e ampliação da arborização em espaços públicos. Também estão previstas a transformação de pátios escolares em áreas permeáveis e a criação de rotas mais arborizadas para pedestres e ciclistas.

A subsecretária de Planejamento Urbano, Renata Herculano, destacou que os impactos das mudanças climáticas já fazem parte da realidade da população e exigem uma nova forma de pensar a cidade.

“Quando chove muito em Belo Horizonte, a água desce muito rápido e passa levando o que encontra no meio do caminho. Quando está muito calor, a gente procura uma sombra, um lugar mais fresco. Essas duas perguntas parecem não ter muito a ver uma com a outra, mas falam exatamente do mesmo problema: a forma como construímos as nossas cidades.”

O projeto-piloto será implantado em Venda Nova e deverá beneficiar cerca de 60 mil pessoas.

O Secretário Municipal de Política Urbana, Leonardo Castro, explica que as intervenções serão concentradas em áreas de circulação cotidiana da população, como os trajetos entre residências, escolas e equipamentos públicos.

“O projeto começa exatamente na região de Venda Nova. Vamos fazer um trabalho importante para transformar as rotas entre a casa dos alunos e as escolas, entre a casa das pessoas e os equipamentos públicos da região, atingindo quase 60 mil pessoas com iniciativas de plantio de árvores, criação de jardins de chuva e naturalização dos pátios dos equipamentos públicos.”

Jardins de chuva

Como parte do lançamento do programa, a prefeitura inaugurou o primeiro jardim de chuva de Venda Nova, instalado na Escola Municipal Professor Moacyr Andrade. A estrutura foi desenvolvida com a participação de estudantes, pesquisadores e técnicos da administração municipal e servirá para o monitoramento da qualidade da água e da biodiversidade local.

Os jardins de chuva são áreas vegetadas implantadas em calçadas, canteiros ou próximas às vias públicas para aumentar a infiltração da água no solo.

Em vez de seguir imediatamente para bueiros e galerias pluviais, parte da água das chuvas é absorvida pela vegetação e pelo terreno, reduzindo a velocidade do escoamento e o volume direcionado ao sistema de drenagem.

Essas estruturas funcionam como uma espécie de esponja natural, ajudando a diminuir os riscos de alagamentos e enchentes durante temporais. O projeto conta com a parceria do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) e do Programa Delfín, iniciativa internacional de intercâmbio científico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além das intervenções físicas, o BH Cidade Viva prevê a participação das comunidades locais na implantação e manutenção das ações. A expectativa é que as medidas contribuam para reduzir alagamentos, amenizar ilhas de calor e aumentar a capacidade de adaptação da capital aos efeitos das mudanças climáticas.