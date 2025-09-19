Minas terá 25 obras de drenagem e contenção de encostas com recursos do PAC
Investimentos buscam reduzir riscos de enchentes e deslizamentos em diferentes cidades do estado. Obras serão custeadas pelo governo federal
Minas Gerais será contemplado com 25 intervenções de drenagem e contenção de encostas dentro do Novo PAC Seleções, anunciado nessa quinta-feira (18/9) pelo governo federal durante evento no Palácio do Planalto. Ao todo, o pacote prevê R$ 11,7 bilhões em investimentos em todo o país, distribuídos entre 235 municípios de 26 estados. Em Minas Gerais, 14 cidades serão contempladas.
As obras em território mineiro vão desde a construção de reservatórios de retenção e parques lineares até projetos de macrodrenagem. O objetivo, segundo a gestão federal, é reduzir a vulnerabilidade de comunidades que vivem em áreas de risco e preparar as cidades para enfrentar eventos climáticos extremos, como enchentes e deslizamentos.
Em Minas, Belo Horizonte concentra parte significativa dos investimentos (seis obras previstas), com projetos de macrodrenagem nas bacias dos córregos Vilarinho, Nado, Embira e Pintos, além da implantação de bacia de detenção no Córrego Gorduras, na Região Nordeste da capital.
Presente no anúncio em Brasília (DF), o Secretário de Governo da capital, Guilherme Daltro, destacou o caráter emergencial das ações. “Os projetos já estão nas mãos do Governo Federal e aguardamos a sensibilidade para a liberação dos recursos antes do período de chuvas”, afirmou.
Outros municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, como Contagem, Ibirité, Santa Luzia e Vespasiano, também terão obras com os investimentos do Novo PAC.
No interior, foram contempladas cidades de diferentes portes. Em Juiz de Fora, Governador Valadares, Araxá e Ubá, as intervenções preveem desde a canalização de córregos até a construção de reservatórios de retenção. Assim como a capital, Uberlândia também teve seis projetos selecionados, que incluem intervenções em sub-bacias e a implantação de reservatórios de detenção ao longo dos córregos Lagoinha e Mogi.
Durante o anúncio no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que os investimentos buscam dar “dignidade” às comunidades que convivem com riscos recorrentes.
“Estamos dizendo para todas as comunidades de morros e encostas desse país que esse governo não só está do lado do povo brasileiro, mas a gente quer recuperar a dignidade que um dia foi tirada de milhões e milhões de brasileiros que saíram do campo enfrentando o êxodo rural, que foram para as cidades à procura de um pedaço e um pouco de vida melhor. E que nem sempre conquistaram isso, por conta das dificuldades habitacionais, educacionais e até da dificuldade do trabalho”, declarou.
Obras contempladas em Minas Gerais
- Araxá: canalização do Córrego Grande.
- Belo Horizonte: projetos de macrodrenagem nas bacias dos córregos Vilarinho, Nado, Embira e Pintos; sistema de drenagem nos bairros Lagoa/Paquetá; intervenções na Av. Várzea da Palma e Av. Central; bacia de detenção no Córrego Gorduras.
- Chácara: contenção nas margens do Córrego São Sebastião.
- Conceição dos Ouros: implantação do Parque Linear Ribeirão Ouro Velho.
- Contagem: bacias de detenção para controle de inundações no bairro Cidade Industrial.
- Governador Valadares: obras de drenagem na região central.
- Ibirité: bacia de contenção no bairro Jardim das Rosas.
- Juiz de Fora: obras de drenagem.
- Pouso Alegre: sistema de prevenção contra inundações no Dique I.
- Santa Luzia: drenagem nos bairros Palmital e Cristina.
- Timóteo: obras de drenagem urbana.
- Ubá: reservatórios de retenção nos bairros Santa Rosa e Ginásio São José.
- Uberlândia: obras de drenagem nas sub-bacias do Córrego Lagoinha e Geraldo Abrão; intervenções nos loteamentos Maná e Zaire Rezende; implantação de reservatórios de detenção nos córregos Mogi e Lagoinha.
- Vespasiano: drenagem no bairro Morro Alto.