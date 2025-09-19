Minas terá 25 obras de drenagem e contenção de encostas com recursos do PAC

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Minas Gerais será contemplado com 25 intervenções de drenagem e contenção de encostas dentro do Novo PAC Seleções, anunciado nessa quinta-feira (18/9) pelo governo federal durante evento no Palácio do Planalto. Ao todo, o pacote prevê R$ 11,7 bilhões em investimentos em todo o país, distribuídos entre 235 municípios de 26 estados. Em Minas Gerais, 14 cidades serão contempladas.

As obras em território mineiro vão desde a construção de reservatórios de retenção e parques lineares até projetos de macrodrenagem. O objetivo, segundo a gestão federal, é reduzir a vulnerabilidade de comunidades que vivem em áreas de risco e preparar as cidades para enfrentar eventos climáticos extremos, como enchentes e deslizamentos.

Em Minas, Belo Horizonte concentra parte significativa dos investimentos (seis obras previstas), com projetos de macrodrenagem nas bacias dos córregos Vilarinho, Nado, Embira e Pintos, além da implantação de bacia de detenção no Córrego Gorduras, na Região Nordeste da capital.

Presente no anúncio em Brasília (DF), o Secretário de Governo da capital, Guilherme Daltro, destacou o caráter emergencial das ações. “Os projetos já estão nas mãos do Governo Federal e aguardamos a sensibilidade para a liberação dos recursos antes do período de chuvas”, afirmou.

Outros municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, como Contagem, Ibirité, Santa Luzia e Vespasiano, também terão obras com os investimentos do Novo PAC.

No interior, foram contempladas cidades de diferentes portes. Em Juiz de Fora, Governador Valadares, Araxá e Ubá, as intervenções preveem desde a canalização de córregos até a construção de reservatórios de retenção. Assim como a capital, Uberlândia também teve seis projetos selecionados, que incluem intervenções em sub-bacias e a implantação de reservatórios de detenção ao longo dos córregos Lagoinha e Mogi.

Durante o anúncio no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que os investimentos buscam dar “dignidade” às comunidades que convivem com riscos recorrentes.

“Estamos dizendo para todas as comunidades de morros e encostas desse país que esse governo não só está do lado do povo brasileiro, mas a gente quer recuperar a dignidade que um dia foi tirada de milhões e milhões de brasileiros que saíram do campo enfrentando o êxodo rural, que foram para as cidades à procura de um pedaço e um pouco de vida melhor. E que nem sempre conquistaram isso, por conta das dificuldades habitacionais, educacionais e até da dificuldade do trabalho”, declarou.

Obras contempladas em Minas Gerais