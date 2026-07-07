MG: carreta carregada com óleo vegetal pega fogo na BR-262

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma carreta carregada com óleo vegetal pegou fogo na altura do km 622 da BR-262, em Ibiá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado nesta terça-feira (7/7).

Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas da carreta e combateram focos do incêndio que passaram para a vegetação próxima ao veículo.

O motorista da carreta relatou aos militares que o fogo começou na parte inferior à cabine. Ele acredita que as chamas tenham começado por causa de uma pane elétrica.

A carga de óleo vegetal escorreu para a pista e bloqueou o tráfego de veículos. Por volta de 12h, os bombeiros aplicaram serragem sobre a mancha de óleo, para liberar as pistas.

O Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) foi acionado. Isso porque a quantidade de óleo alcançou o sistema de drenagem da via, podendo causar possível ambiental.

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