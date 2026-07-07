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ACIDENTE

MG: carreta carregada com óleo vegetal pega fogo na BR-262

Acidente ocorreu na altura do km 622, em Ibiá, no Alto Paranaíba

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
07/07/2026 14:53 - atualizado em 07/07/2026 14:55

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Carga de óleo escorreu pela pista e bloqueou o tráfego
Carga de óleo escorreu pela pista e bloqueou o tráfego crédito: CBMMG

Uma carreta carregada com óleo vegetal pegou fogo na altura do km 622 da BR-262, em Ibiá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado nesta terça-feira (7/7).

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Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas da carreta e combateram focos do incêndio que passaram para a vegetação próxima ao veículo. 

O motorista da carreta relatou aos militares que o fogo começou na parte inferior à cabine. Ele acredita que as chamas tenham começado por causa de uma pane elétrica. 

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A carga de óleo vegetal escorreu para a pista e bloqueou o tráfego de veículos. Por volta de 12h, os bombeiros aplicaram serragem sobre a mancha de óleo, para liberar as pistas.

O Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) foi acionado. Isso porque a quantidade de óleo alcançou o sistema de drenagem da via, podendo causar possível ambiental. 

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A área está sob responsabilidade da PRF e da concessionária que administra o trecho.

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