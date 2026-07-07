Com atraso, prefeito afirma que a Praça do Papa pode ser entregue em agosto

Cartão-postal de Belo Horizonte e um dos principais pontos turísticos da capital mineira, a Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul, acumula atrasos desde o início das obras de revitalização, em fevereiro de 2024. Após ter a entrega adiada diversas vezes, a expectativa agora é que o espaço seja finalmente entregue à população entre agosto e setembro deste ano.

A nova previsão foi apresentada pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil) nesta terça-feira (7/7), durante entrevista concedida após o lançamento do programa BH Cidade Viva.

“A praça está praticamente pronta. Estamos trabalhando para entregá-la no próximo mês, mais bonita e bacana, do jeito que a gente quer entregar”, afirmou.

O prefeito disse acreditar que a inauguração ocorrerá em agosto, mas admitiu a possibilidade de um novo prazo. “Acredito que ela será inaugurada no próximo mês. Se não for, no máximo em dois meses. Não existe essa previsão de ficar para o ano que vem”, declarou.

As obras de revitalização começaram em fevereiro de 2024 e tinham previsão inicial de conclusão em dezembro do mesmo ano. O cronograma, no entanto, foi alterado sucessivas vezes.

Em agosto de 2024, apenas uma área foi liberada ao público. Posteriormente, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a entrega ocorreria em julho de 2025. Mais tarde, a previsão passou para o primeiro semestre de 2026.

O investimento inicial previsto para a revitalização foi de R$ 11,1 milhões. Posteriormente, um aditivo de R$ 875,5 mil elevou o valor total para R$ 11,9 milhões. Do montante, 80% são financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), enquanto os outros 20% são recursos do Tesouro Municipal.

No início deste ano, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) atribuiu os atrasos a fatores enfrentados durante a execução das obras, entre eles chuvas acima da média e dificuldades na fabricação e entrega do piso cerâmico utilizado no projeto.

Questionada sobre o andamento da revitalização, a Sudecap afirmou que o prazo do contrato, prorrogado até 14 de janeiro de 2027, não representa uma previsão de término das obras, mas uma extensão da validade administrativa necessária para a conclusão de trâmites como medições e pagamentos.

Segundo o órgão, a revitalização da Praça do Papa, está na etapa final, com as equipes concentradas nos últimos ajustes. Entre os serviços em andamento estão a conclusão do assentamento das quase 330 mil peças de cerâmica Gail, o plantio de aproximadamente 25 mil metros quadrados de grama e a instalação do sistema de irrigação automatizado.

Ao comentar os adiamentos da Praça do Papa, Álvaro Damião afirmou que a prefeitura tem intensificado a fiscalização dos contratos e atribuiu a esse acompanhamento a identificação de problemas em obras importantes da capital, como a própria revitalização da Praça do Papa, as intervenções no Trevo do Belvedere e o projeto da Praça das Águas.

Segundo o prefeito, a fiscalização diária permite detectar falhas na execução dos serviços, como equipes reduzidas em relação ao previsto ou descumprimento de horários de trabalho. Damião afirmou que a administração municipal tem cobrado as empresas responsáveis e aplicado as medidas previstas nos contratos, incluindo notificações e multas em casos de descumprimento.

Sobre a Praça das Águas, o prefeito afirmou que a Justiça autorizou a retomada do processo licitatório após a identificação de irregularidades em contratos anteriores. Segundo Damião, a documentação foi encaminhada ao Ministério Público e os problemas encontrados não têm relação com a atual gestão.

“A licitação já foi liberada. Conseguimos na Justiça a autorização para prosseguir. Havia irregularidades identificadas, e essas irregularidades não pertencem ao meu mandato”, afirmou.

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Segundo o chefe do Executivo, a expectativa é reiniciar a obra ainda neste semestre, com a contratação de uma empresa capaz de concluir o serviço previsto.