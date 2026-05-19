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PATINETES

Praça da Estação recebe "autoescola" de patinetes nesta quinta (21/5)

As aulas fazem parte das comemorações de 10 anos do Centro de Referência das Juventudes (CRJ)_

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
19/05/2026 21:31 - atualizado em 19/05/2026 21:37

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Os patinetes estão estacionados em alguns pontos que permitem a degradação dos bens. Esse, na Praça da Estação, tem recebido respingos da fonte de água do lugar
As aulas de patinete na Praça da Estação fazem parte da comemoração de 10 anos de CRJ crédito: Edesio Ferreira EM/D.A/ Press Brasil. Belo Horizonte. MG

Em celebração aos 10 anos do Centro de Referência das Juventudes (CRJ), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em parceria com a Jet, empresa que trouxe a novidade para a capital, vai oferecer aulas de patinetes elétricos nesta quinta-feira (19/5), na Praça da Estação, Região Central da cidade. 

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A ação consiste em um estande informativo dentro do CRJ e uma escola de direção para os condutores interessados em desenvolver habilidades com os veículos. A programação do site da PBH indica que as aulas serão ministradas das 9h às 22h desta quinta. 

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O formato das orientações está a cargo da Jet, mas os representantes não responderam aos nossos questionamentos até a publicação desta matéria sobre como serão feitas as instruções aos alunos. 

Ao todo, 1,5 mil patinetes estão espalhados pela capital mineira, sendo 1,1 mil na Região Centro-Sul e 400 na Região Oeste de BH. 

10 anos de CRJ

O Centro de Referência das Juventudes, popularmente chamado de CRJ, completa 10 anos em 2026. O local é coordenado pela prefeitura e, nesta semana, recebe uma série de eventos para comemorar essa década de existência. O local é um ponto que busca garantir a livre expressão das diversas manifestações artísticas das periferias, vilas e favelas, além de promover a inclusão de pessoas negras, com deficiência e LGBTQIAPN+.

Cada dia desta semana conta com um tema específico, com uma série de workshops e palestras voltadas para a juventude. 

  • Segunda-feira (18/5) - a abertura do evento com apresentação dos principais resultados, projetos e iniciativas desenvolvidas ao longo da trajetória do centro. 

  • Terça-feira (19/5) - Juventude e saúde mental 

  • Quarta-feira (20/05) - Juventude, sustentabilidade e educação

  • Quinta-feira (21/05) - Juventude, arte e tecnologia

  • Sexta-feira (22/05) - Juventude, gênero e raça 

As programações com os horários e estandes pode ser vista no site da PBH.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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