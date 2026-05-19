Praça da Estação recebe "autoescola" de patinetes nesta quinta (21/5)

Em celebração aos 10 anos do Centro de Referência das Juventudes (CRJ), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em parceria com a Jet, empresa que trouxe a novidade para a capital, vai oferecer aulas de patinetes elétricos nesta quinta-feira (19/5), na Praça da Estação, Região Central da cidade.

A ação consiste em um estande informativo dentro do CRJ e uma escola de direção para os condutores interessados em desenvolver habilidades com os veículos. A programação do site da PBH indica que as aulas serão ministradas das 9h às 22h desta quinta.

O formato das orientações está a cargo da Jet, mas os representantes não responderam aos nossos questionamentos até a publicação desta matéria sobre como serão feitas as instruções aos alunos.

Ao todo, 1,5 mil patinetes estão espalhados pela capital mineira, sendo 1,1 mil na Região Centro-Sul e 400 na Região Oeste de BH.

10 anos de CRJ

O Centro de Referência das Juventudes, popularmente chamado de CRJ, completa 10 anos em 2026. O local é coordenado pela prefeitura e, nesta semana, recebe uma série de eventos para comemorar essa década de existência. O local é um ponto que busca garantir a livre expressão das diversas manifestações artísticas das periferias, vilas e favelas, além de promover a inclusão de pessoas negras, com deficiência e LGBTQIAPN+.

Cada dia desta semana conta com um tema específico, com uma série de workshops e palestras voltadas para a juventude.

Segunda-feira (18/5) - a abertura do evento com apresentação dos principais resultados, projetos e iniciativas desenvolvidas ao longo da trajetória do centro.

Terça-feira (19/5) - Juventude e saúde mental

Quarta-feira (20/05) - Juventude, sustentabilidade e educação

Quinta-feira (21/05) - Juventude, arte e tecnologia

Sexta-feira (22/05) - Juventude, gênero e raça

As programações com os horários e estandes pode ser vista no site da PBH.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck