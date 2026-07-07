CDL oferece exames de vista gratuitos para jovens e crianças em BH

A Fundação CDL-BH, da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Belo Horizonte, oferece gratuitamente, entre esta quarta (8/7) e quinta-feira (9/7), exames oftalmológicos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As ações serão feitas na sede da entidade, na Rua Timbiras, no Bairro Funcionários, Região Centro Sul de Belo Horizonte (BH), das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Eles esperam atender 300 crianças e adolescentes que são acolhidos por organizações da sociedade civil da Grande BH. Em casos que necessitem de mais investigações, os jovens serão encaminhados para consultas e, se necessário, receberão óculos sem custos — o órgão prevê a entrega de 86.

A ação faz parte do Programa Ver é Bom Demais, criado em 2002, e busca identificar problemas de visão que podem comprometer o aprendizado, o desenvolvimento cognitivo e a inclusão infantojuvenil. De acordo com a Fundação, a iniciativa realizou 5.972 testes visuais, 2.854 consultas oftalmológicas e proporcionou a entrega de 1.860 óculos.

Levantamento feito pelo projeto mostrou que 57,3% das crianças e adolescentes atendidos apresentaram baixa acuidade visual e 78,7% precisaram usar óculos após avaliação especializada.

Serviço

Programa Ver é Bom Demais

Data: 8 e 9 de julho

Horário: das 9h às 12h e das 14h às 17h

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Local: Fundação CDL-BH – Rua Timbiras, 1.375 – Funcionários, em Belo Horizonte