Homem é preso suspeito de estuprar sobrinhos em Juiz de Fora

Um homem de 22 anos foi preso suspeito de estuprar dois sobrinhos, de 1 e 5 anos. O caso foi registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nesse domingo (5/7) em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O homem admitiu para a irmã, mãe das vítimas, que a agrediu antes de acionar os militares.

Segundo o registro policial, a mãe acionou a PM após uma das crianças relatar o abuso. Ao ser questionado, o tio das vítimas confirmou ter cometido o abuso sexual no dia anterior, quando ficou responsável por cuidar dos sobrinhos enquanto os pais estavam na igreja.

O homem confessou que os abusos ocorreram mais de uma vez e que ainda tinha dado uma chinelada no rosto do outro sobrinho, de 1 ano.

Diante da afirmação, a mãe das crianças reagiu enfiando uma flauta na boca do suspeito e o cabo de uma faca de serra no ânus do mesmo. Ela conseguiu conter o homem no imóvel, impedindo a fuga até a chegada dos policiais.

Questionado pelos policiais, o homem negou ter abusado sexualmente do bebê de 1 ano, mas no registro da PM consta que a criança chorava intensamente ao ser tocada. Os dois menores foram encaminhados a um hospital, onde foram submetidos aos exames médicos. O homem foi preso em flagrante.

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Em nota, a Polícia Civil (PCMG) informou que "a perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. O caso segue em investigação da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Juiz de Fora. A mãe das crianças foi ouvida e liberada".