Assine
overlay
Início Gerais
TRIBUNAL DE CONTAS

CRO-MG tem 180 dias para explicar compra de imóvel em BH

TCU vê possíveis irregularidades na aquisição de imóvel pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
07/07/2026 14:41

compartilhe

SIGA
×
Fachada do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), localizada no Bairro de Lourdes
Fachada do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), no Bairro de Lourdes crédito: Marcos Vieira/EM/D. A Press

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO/MG) apresente, em 180 dias, um relatório acerca de possíveis irregularidades na aquisição de imóvel pela instituição em 2023, pelo valor de R$ 1,8 milhão. A decisão aconteceu em sessão do Plenário nessa segunda-feira (6/7) por unanimidade de votos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Além do imóvel situado na Rua da Bahia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, também está sendo apurada a cessão de parte de imóvel localizado na Avenida do Contorno, na mesma Região. 

O relatório deve conter: 

  • o estágio das apurações administrativas e eventuais medidas judiciais correlatas; 

  • as providências adotadas para apuração de responsabilidades e eventual recomposição de dano ao erário;

  • as ações implementadas no exercício de sua competência de supervisão sobre o CRO/MG;

  • as medidas adotadas para assegurar a transparência das providências.

A decisão é resultado de uma denúncia que aponta: falhas relevantes na contratação; ausência de estudos técnicos preliminares; insuficiência de motivação para a inexigibilidade de licitação; ausência de justificativa do preço e possíveis prejuízos decorrentes da cessão de direitos patrimoniais e de obras não comprovadas.

O documento leva em consideração as intervenções decretadas pelo Conselho Federal de Odontologia devido à identificação de irregularidades de natureza administrativa, financeira e disciplinar. Nesse período de intervenção foram instaurados procedimentos de apuração que se encontram submetidos às instâncias competentes. 

Com isso, também foi determinado que o sigilo do processo deve ser levantado, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante, e o arquivamento dos autos.

O Estado de Minas tentou contato com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG) e aguarda retorno.

Diretoria afastada

Em agosto de 2024 o Conselho Federal de Odontologia (CFO) decretou uma intervenção no CRO-MG, com o afastamento de todos os membros da diretoria por 180 dias por causa da investigação de cirurgião- dentista Fernando Lucas Rodrigues Alves, de 42 anos. Ele foi denunciado por lesões corporais e pela morte de uma paciente.

A decisão afirma que ficaram constatados atos de improbidade administrativa, mau uso de verba pública, enriquecimento indevido com aquisição de bens e propriedades pelo CRO-MG, descumprimento de resolução do CFO, “acarretando prejuízos à integridade física e à vida dos pacientes, violação aos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade, denúncias de assédio moral e sexual sofridas por funcionários daquela entidade, além das implicações morais e éticas decorrentes das condutas exercidas pelo presidente daquela autarquia regional”, diz um trecho do documento.

Na época, o presidente licenciado do Conselho Regional de Odontologia, Raphael Mota, contestou a intervenção do Conselho Federal e caracterizou o ato como "político" para atrapalhar a candidatura dele à presidência do CFO.

A diretoria destituída era composta pelo presidente Raphael Castro Mota, a diretora-secretária Marina Mendes Moreira, o diretor-tesoureiro Ricardo Alves Corrêa, a presidente da Comissão de Tomada de Contas Grasielle Lage de Carvalho Abdalla e o presidente da Comissão de Ética Roosevelt Carvalho da Silva. Para ocupar o lugar deles, o CFO nomeou Arnaldo de Almeida Garrocho para o cargo de presidente, Carlos Alberto do Prado e Silva para o de secretário-geral e Bruno Leonardo Monteiro Massahud para o de tesoureiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em julho de 2025, a diretoria foi restituída. Hoje, o site do CRO-MG mostra Raphael Castro Mota como Presidente Licenciado e Marina Mendes Moreira como Presidente em Exercício.

Tópicos relacionados:

cro imovel irregularidades tcu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay