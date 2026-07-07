CRO-MG tem 180 dias para explicar compra de imóvel em BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO/MG) apresente, em 180 dias, um relatório acerca de possíveis irregularidades na aquisição de imóvel pela instituição em 2023, pelo valor de R$ 1,8 milhão. A decisão aconteceu em sessão do Plenário nessa segunda-feira (6/7) por unanimidade de votos.

Além do imóvel situado na Rua da Bahia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, também está sendo apurada a cessão de parte de imóvel localizado na Avenida do Contorno, na mesma Região.

O relatório deve conter:

o estágio das apurações administrativas e eventuais medidas judiciais correlatas;

as providências adotadas para apuração de responsabilidades e eventual recomposição de dano ao erário;

as ações implementadas no exercício de sua competência de supervisão sobre o CRO/MG;

as medidas adotadas para assegurar a transparência das providências.

A decisão é resultado de uma denúncia que aponta: falhas relevantes na contratação; ausência de estudos técnicos preliminares; insuficiência de motivação para a inexigibilidade de licitação; ausência de justificativa do preço e possíveis prejuízos decorrentes da cessão de direitos patrimoniais e de obras não comprovadas.

O documento leva em consideração as intervenções decretadas pelo Conselho Federal de Odontologia devido à identificação de irregularidades de natureza administrativa, financeira e disciplinar. Nesse período de intervenção foram instaurados procedimentos de apuração que se encontram submetidos às instâncias competentes.

Com isso, também foi determinado que o sigilo do processo deve ser levantado, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante, e o arquivamento dos autos.

O Estado de Minas tentou contato com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG) e aguarda retorno.

Diretoria afastada

Em agosto de 2024 o Conselho Federal de Odontologia (CFO) decretou uma intervenção no CRO-MG, com o afastamento de todos os membros da diretoria por 180 dias por causa da investigação de cirurgião- dentista Fernando Lucas Rodrigues Alves, de 42 anos. Ele foi denunciado por lesões corporais e pela morte de uma paciente.

A decisão afirma que ficaram constatados atos de improbidade administrativa, mau uso de verba pública, enriquecimento indevido com aquisição de bens e propriedades pelo CRO-MG, descumprimento de resolução do CFO, “acarretando prejuízos à integridade física e à vida dos pacientes, violação aos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade, denúncias de assédio moral e sexual sofridas por funcionários daquela entidade, além das implicações morais e éticas decorrentes das condutas exercidas pelo presidente daquela autarquia regional”, diz um trecho do documento.

Na época, o presidente licenciado do Conselho Regional de Odontologia, Raphael Mota, contestou a intervenção do Conselho Federal e caracterizou o ato como "político" para atrapalhar a candidatura dele à presidência do CFO.

A diretoria destituída era composta pelo presidente Raphael Castro Mota, a diretora-secretária Marina Mendes Moreira, o diretor-tesoureiro Ricardo Alves Corrêa, a presidente da Comissão de Tomada de Contas Grasielle Lage de Carvalho Abdalla e o presidente da Comissão de Ética Roosevelt Carvalho da Silva. Para ocupar o lugar deles, o CFO nomeou Arnaldo de Almeida Garrocho para o cargo de presidente, Carlos Alberto do Prado e Silva para o de secretário-geral e Bruno Leonardo Monteiro Massahud para o de tesoureiro.

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Em julho de 2025, a diretoria foi restituída. Hoje, o site do CRO-MG mostra Raphael Castro Mota como Presidente Licenciado e Marina Mendes Moreira como Presidente em Exercício.