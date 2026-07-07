Estátua de Roberto Drummond volta à Savassi após sete meses

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

A escultura do escritor Roberto Drummond voltou a ocupar nesta terça-feira (7/7) seu lugar na Praça Diogo Vasconcelos, na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte, encerrando um período de mais de sete meses de ausência, provocado por um ato de vandalismo.

Derrubado na noite de 22 de dezembro de 2025, o monumento precisou ser retirado pela Prefeitura de BH para restauração e somente agora foi reinstalado. O retorno foi celebrado por moradores, representantes do meio cultural e frequentadores da praça.

Autor de romances marcantes da literatura brasileira, Roberto Drummond conquistou projeção nacional ao longo da carreira. Além da produção literária, também atuou como jornalista, escrevendo durante anos para veículos da imprensa mineira, como o Estado de Minas.

Entre suas obras mais conhecidas está Hilda Furacão (publicado em 1991), romance que posteriormente foi adaptado para uma minissérie exibida em rede nacional (em 1998).

A volta da escultura, presente na praça desde 2003, também ocorre pouco mais de um mês após a realização do ato simbólico "Volte, Drummond", promovido pela Associação dos Moradores da Savassi (Amosavassi), em 22 de maio deste ano. A mobilização reuniu escritores, jornalistas e moradores em torno de um pedido para que o monumento retornasse ao espaço público.

Segundo o diretor de Cultura e Lazer da Amosavassi, Leonardo Perez, a associação acompanhou com preocupação o período em que a praça permaneceu sem a estátua e, durante meses, não recebeu informações sobre quando a restauração seria concluída.

"Pelas imagens, eram três pessoas, que ainda não foram identificadas. No dia seguinte, a prefeitura recolheu a obra para restauração. Depois disso, passou todo esse tempo sem a estátua e sem informações", relata.

Segundo o diretor de Cultura e Lazer da Amosavassi, Leonardo Perez, a associação acompanhou com preocupação o período em que a praça permaneceu sem a estátua Reprodução/Amosavassi

Diante da demora, a entidade decidiu organizar uma manifestação pacífica para chamar atenção sobre o tema. No local onde antes estava a escultura, foi instalado um banner em tamanho real representando Roberto Drummond.

"Hoje entendemos que essa mobilização ajudou para que ela finalmente voltasse ao seu lugar", afirma.

Restauração preservou características originais

De acordo com a administração municipal, a obra passou por um processo completo de restauração, conduzido por uma equipe especializada. Foram realizados serviços de limpeza, recuperação estrutural e reintegração estética, buscando preservar as características originais da escultura.

A escultura retrata Roberto Drummond segurando um livro, detalhe pensado para representar uma das marcas registradas do escritor, frequentemente visto caminhando pela Savassi carregando exemplares de suas obras ou de outros autores.

Embora a obra tenha sido recuperada, os responsáveis pelo vandalismo não foram identificados. Para a associação do bairro, a participação da sociedade é fundamental para evitar novos episódios.

O monumento representa a ligação profunda entre o autor e o bairro Gladyston Rodrigues/EM/DA.Press

"A conscientização é o principal caminho. A população precisa entender que esses monumentos fazem parte da nossa história. Além de denunciar situações de vandalismo, é importante cobrar dos órgãos públicos sempre que for necessário preservar esse patrimônio", ressalta Leonardo.

Literatura que permanece nas ruas

O monumento representa a ligação profunda entre o autor e o bairro. Leonardo lembra que o autor era uma figura bastante conhecida pelos moradores, especialmente nas décadas de 1980 e 1990.

"Sua grande paixão sempre foi a Savassi, o coração de Belo Horizonte. Ele morava na região, frequentava diariamente aquelas ruas e era comum vê-lo caminhando por ali sempre com um livro nas mãos. Por isso fizeram questão de representar esse detalhe na estátua".

O diretor também guarda uma lembrança pessoal do escritor. Filho do jornalista Rogério Perez, ele conta que conheceu Roberto Drummond ainda na infância.

"Eu convivi muito com ele. A filha dele estudava na Cultura Inglesa, que fica a poucos quarteirões da praça, e ele ia buscá-la duas vezes por semana. Quem viveu BH naquela época certamente teve a oportunidade de cruzar com o Roberto caminhando pelos entornos".

"Roberto Drummond foi um dos escritores mais importantes da cidade. Ele levou o nome da capital para o Brasil inteiro e ajudou a mostrar os talentos mineiros. A presença dessa estátua mantém viva essa história”, reforça.

Vitória da memória

Na manhã em que a escultura voltou à Praça Diogo Vasconcelos, moradores pararam para fotografar o monumento e observar novamente a figura do escritor ocupando um dos espaços mais conhecidos da capital mineira. Esse foi o caso da estudante de turismo Tais Lima, que celebra o valor cultural do monumento.

Estudante de Turismo Tais Lima Gladyston Rodrigues/EM/DA.Press

“Acho importantíssimo haver, de maneira física, e em espaços públicos, símbolos que relembram a história de BH. Quanto mais valorização das pessoas que compõem essa história, melhor”, descreve Tais.

Porteiro Belchior Ferreira Gladyston Rodrigues/EM/DA.Press

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Já o porteiro Belchior Ferreira, resume bem o retorno da estátua: “voltou para o lugar dele, para o lugar que sempre pertenceu - onde passou toda a sua vida”.