PF apreende dinheiro em livro falso em operação contra desvio de cota
Operação busca aprofundar apuração sobre suposto desvio de recursos de cotas parlamentares; investigação mira pessoas ligadas ao líder do PL na Câmara
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A Polícia Federal (PF) apreendeu dinheiro em espécie escondido dentro de um livro falso durante o cumprimento de mandados da Operação Galho Fraco II, terceira fase da Operação Rent a Car, deflagrada nesta quarta-feira (1º/7). O material foi localizado em um endereço ligado a um advogado que está entre os alvos das buscas.
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A nova etapa da investigação tem como objetivo aprofundar a apuração sobre um suposto esquema de desvio de recursos públicos provenientes de cotas parlamentares.
Segundo informações obtidas pelo g1, a operação tem como foco pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados. O parlamentar não é alvo desta fase da investigação, embora já tenha sido alvo em uma etapa anterior.
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De acordo com investigadores, uma das frentes desta nova fase é verificar a versão apresentada pelo deputado para justificar valores encontrados pela PF durante a segunda etapa da operação, realizada em dezembro do ano passado.
Na ocasião, agentes apreenderam R$ 470 mil em espécie durante buscas em endereço vinculado ao parlamentar. A justificativa apresentada foi de que o dinheiro teria origem na venda de um imóvel. A Polícia Federal, no entanto, passou a questionar essa explicação e decidiu ampliar as diligências para aprofundar a investigação.
A Operação Rent a Car investiga supostas irregularidades envolvendo o uso de recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), verba pública destinada a custear despesas relacionadas ao exercício do mandato.
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A chamada cota parlamentar é um valor mensal disponibilizado a deputados e senadores para cobrir gastos como passagens aéreas, hospedagem, alimentação, manutenção de escritório e contratação de serviços vinculados à atividade legislativa.