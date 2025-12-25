Imóvel no Triângulo está no centro da polêmica sobre os 470 mil de Sóstenes

A venda de um imóvel em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, está no centro da polêmica envolvendo o líder do PL na na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ). De acordo com o deputado, um imóvel adquirido no município em 2023, e vendido logo após uma reforma, explicaria os R$ 470 mil encontrados em seu apartamento em Brasília, no último dia 18. O dinheiro vivo foi localizado dentro de um saco preto, durante Operação Galho Fraco, deflagrada pela Polícia Federal (PF), para investigar desvios de recursos de cotas parlamentares, e teve o líder do PL como um dos suspeitos.

Segundo o parlamentar, a casa no Triângulo Mineiro foi adquirida em 2023 e declarada no Imposto de Renda de 2024. "Está tudo conforme manda a lei, nada ilegal. Porque quem não deve, não teme", afirmou em um vídeo postado em suas redes sociais nessa quarta-feira (24/12).





Nesse vídeo, ele exibiu parte da cópia de uma escritura de compra e venda registrado no 3º Tabelionato de Notas de de Ituiutaba e também um trecho de sua declaração de Imposto de Renda do ano passado. Ele mostrou ainda a imagem de um anúncio do imóvel, no valor de R$ 690 mil, mas disse ter vendido a propriedade por R$ 500 mil, após uma proposta de pagamento à vista e em espécie. E ainda culpou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela venda abaixo do preço pedido inicialmente.

Esses documentos, segundo ele, comprovariam que o imóvel, localizado na Avenida 29, número 1.661, no Centro de Ituiutaba, foi declarado à Receita Federal, e posteriormente vendido.

A escritura de compra e venda é um documento público que formaliza a transação de um bem, detalhando as condições, partes envolvidas e o valor, mas não comprova a transferência do imóvel para seu nome e nem posteriormente para terceiros, o que só pode ser atestada após registro no cartório de imóveis, com a efetiva mudança de dono.

Na escritura de compra e venda apresentada, o deputado também omite o nome de todos os proprietários do imóvel que ele teria comprado em 2023 e cuja venda explicaria os R$ 470 mil em espécie guardados em seu apartamento em Brasília. Somente um nome aparece legível no documento, Mivane Maria de Menezes Belchior. Os outros foram cobertos com uma tarja preta.

Presidente do Manchester

Moradora de Ituiutaba, Mivane é casada com o contador e advogado Gemides Belchior, ex-vereador em Ituiutaba e atual presidente do Manchester Esporte Clube, time de futebol amador do município. Os dois não foram localizados pela reportagem para comentar a venda do imóvel para o parlamentar.

"Tenho certeza de que, depois de esclarecido na Polícia Federal e junto ao ministro Flávio Dino, o dinheiro será devolvido, porque ele é de fonte lícita e transparente", assegurou o deputado no vídeo, onde também citou a operação como uma perseguição da "suprema esquerda", além de afirmar que irá expor todos os detalhes do caso quando houver autorização de seus advogados.

"Foi isso que aconteceu, o fato é simples. Mas, lógico, aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, ficam nos caluniando e difamando. Nós vamos vencer esclarecendo tudo", concluiu.