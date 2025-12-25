Michelle diz que cirurgia de Bolsonaro foi um 'sucesso'

Terminou por volta das 13h, desta quinta-feira (25/12) de Natal, a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o tratamento de uma hérnia inguinal.

De acordo com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o procedimento médico foi um “sucesso”. “Cirurgia finalizada com sucesso! Sem intercorrências. Agora é aguardar o retorno da anestesia”, publicou Michelle em suas redes sociais.

A cirurgia foi autorizada, na última segunda-feira (23/12), pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da ação que condenou o ex-presidente a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro foi internado na manhã dessa quarta-feira (24/12), após deixar a sede da Polícia Federal, no Distrito Federal, onde cumpre, desde novembro, sua pena.

A decisão judicial que autorizou a cirurgia prevê vigilância ininterrupta durante a internação. Pelo menos dois policiais federais deverão permanecer 24 horas na porta do quarto, além de equipes de prontidão dentro e fora da unidade hospitalar.

O procedimento durou cerca de três horas e meia. Ainda não há informações sobre alta.

O que é hérnia inguinal

A hérnia inguinal ocorre quando uma parte do intestino ou de outro tecido interno atravessa um ponto de fraqueza da parede abdominal na região da virilha. Esse deslocamento forma uma saliência visível, que pode aumentar ao tossir, fazer esforço físico ou permanecer muito tempo em pé. Trata-se do tipo mais comum de hérnia abdominal, especialmente entre homens.