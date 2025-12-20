Assine
Patrimônio de Sóstenes diminuiu 96% entre eleições de 2018 e 2022

Patrimônio informado por Sóstenes Cavalcante à Justiça Eleitoral caiu de R$ 135 mil para R$ 5 mil nos últimos anos

Tatiana Farah
Repórter
20/12/2025 09:03

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, que teve R$ 430 mil em dinheiro apreendidos pela Polícia Federal nessa sexta-feira, 19, passou por um vertiginoso empobrecimento — ao menos em suas últimas declarações de bens ao TSE.

O bolsonarista declarou, em 2022, R$ 5 mil em bens à Justiça Eleitoral, valor distribuído em duas contas bancárias. Esse patrimônio franciscano representou uma queda de nada menos que 96% em comparação aos R$ 135 mil declarados por ele na campanha de 2018, entre um veículo e uma conta bancária.

Na disputa de 2014, o total havia sido de R$ 67,5 mil, valor atribuído a um carro Hyundai Tucson ano 2011/2012. O mesmo veículo, aliás, passou a valer R$ 122 mil em 2018, conforme a prestação de contas de Sóstenes Cavalcante.

Em entrevista à imprensa nessa sexta-feira, 19, após ser alvo de uma operação da PF, Sóstenes afirmou que os R$ 430 mil apreendidos são provenientes da venda de um imóvel em Minas Gerais, que teria sido adquirido depois da prestação de contas da eleição de 2022 — aquela em que ele declarou menos de R$ 5 mil de patrimônio.

A coluna enviou questionamentos ao deputado, que ainda não foram respondidos. O espaço segue aberto.

