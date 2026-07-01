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DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS

PF mira suposto desvio de cota parlamentar em nova operação

Investigação apura possível esquema com recursos destinados à atividade parlamentar; pessoas ligadas ao líder do PL na Câmara estão entre os alvos

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
01/07/2026 09:18

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Segundo a PF, a ação busca reunir e preservar provas para avançar na apuração crédito: Pexels

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (1º/7) a terceira fase da Operação Rent a Car, batizada de Operação Galho Fraco II, para aprofundar as investigações sobre supostos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude processual e organização criminosa envolvendo recursos públicos de cotas parlamentares.

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As ordens judiciais, autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), são cumpridas no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais. Segundo a PF, a ação busca reunir e preservar provas para avançar na apuração.

De acordo com os investigadores, há indícios de um esquema que envolveria agentes públicos, particulares e empresas usadas para dar aparência de legalidade à movimentação de dinheiro público. A corporação também apura suspeitas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual.

Conforme informações obtidas pelo g1, a operação desta quarta-feira tem como foco pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados. O parlamentar não é alvo desta fase, mas já havia sido citado em etapa anterior da investigação.

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Nesta etapa, os mandados de busca e apreensão atingem três pessoas físicas, identificadas como empresários, e duas pessoas jurídicas relacionadas ao caso.

As apurações começaram em fases anteriores da Operação Rent a Car, quando foram identificadas supostas irregularidades na contratação de uma empresa de locação de veículos com recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Agora, a PF tenta rastrear a movimentação e o destino desses valores.

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A CEAP é um recurso público mensal destinado a deputados e senadores para custear despesas ligadas ao exercício do mandato, como passagens, hospedagem, manutenção de escritório e contratação de serviços.

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