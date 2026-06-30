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Valdemar diz que Michelle deixa PL Mulher por "momento difícil"

Segundo presidente do PL, a escolha foi motivada pelo "momento difícil" e pelas "angústias" que ela vive ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro

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Rafaela Soares - Correio Braziliense
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Rafaela Soares - Correio Braziliense
Repórter
30/06/2026 21:38

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Saída de Michelle Bolsonaro do PL Mulher foi oficializada após reunião com Valdemar Costa Neto
Saída de Michelle Bolsonaro do PL Mulher foi oficializada após reunião com Valdemar Costa Neto crédito: Beto Barata/ PL

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que a decisão de Michelle Bolsonaro de deixar a presidência nacional do PL Mulher partiu da própria ex-primeira-dama. Segundo ele, a escolha foi motivada pelo "momento difícil" e pelas "angústias" que ela vive ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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"Michelle fez um excelente trabalho à frente do PL Mulher, mas, neste momento, decidiu deixar a Presidência Nacional do PL Mulher porque fez a opção de concentrar suas atividades em cuidar do nosso presidente. Temos que respeitar essa decisão", escreveu Valdemar em publicação nas redes sociais.

A ex-primeira dama também comentou o caso por meio de nota. Segundo ele, a saída ocorreu após uma reflexão ao lado de Bolsonaro  sobre o momento vivido pela família. Michelle estava no cargo desde 2023.

"Reuni-me com o presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar, integralmente, aos cuidados com o meu marido e minha filha", afirmou.

O afastamento ocorre após uma série de embates públicos com os enteados, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro (relembre abaixo).

No pronunciamento, Michelle também destacou as ações desenvolvidas enquanto ocupou o cargo, como a construção de "um grande exército de mulheres de bem que já começaram a transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa Nação".

Além disso, a ex-primeira-dama agradeceu a Priscila Costa, então vice-presidente do PL Mulher, e a todas as presidentes estaduais e municipais. "Agradeço também ao presidente Valdemar pela autonomia que me concedeu e por ter confiado a mim tão nobre desafio", pontuou.

Atritos com enteados

A crise entre Michelle e Flávio ganhou força após publicações feitas por ela nas redes sociais na semana passada. Em dois vídeos, a ex-primeira-dama afirmou ter sido “maltratada e desrespeitada” pelo senador e disse que ele teria sido ríspido durante uma discussão.

O desentendimento teve origem em uma divergência sobre a estratégia do PL no Ceará. Flávio Bolsonaro e integrantes da cúpula do partido defendem apoio a Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo estadual, enquanto Michelle se posiciona contra essa articulação.

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