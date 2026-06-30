Valdemar diz que Michelle deixa PL Mulher por "momento difícil"

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que a decisão de Michelle Bolsonaro de deixar a presidência nacional do PL Mulher partiu da própria ex-primeira-dama. Segundo ele, a escolha foi motivada pelo "momento difícil" e pelas "angústias" que ela vive ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Michelle fez um excelente trabalho à frente do PL Mulher, mas, neste momento, decidiu deixar a Presidência Nacional do PL Mulher porque fez a opção de concentrar suas atividades em cuidar do nosso presidente. Temos que respeitar essa decisão", escreveu Valdemar em publicação nas redes sociais.

A ex-primeira dama também comentou o caso por meio de nota. Segundo ele, a saída ocorreu após uma reflexão ao lado de Bolsonaro sobre o momento vivido pela família. Michelle estava no cargo desde 2023.

"Reuni-me com o presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar, integralmente, aos cuidados com o meu marido e minha filha", afirmou.

O afastamento ocorre após uma série de embates públicos com os enteados, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro (relembre abaixo).

No pronunciamento, Michelle também destacou as ações desenvolvidas enquanto ocupou o cargo, como a construção de "um grande exército de mulheres de bem que já começaram a transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa Nação".

Além disso, a ex-primeira-dama agradeceu a Priscila Costa, então vice-presidente do PL Mulher, e a todas as presidentes estaduais e municipais. "Agradeço também ao presidente Valdemar pela autonomia que me concedeu e por ter confiado a mim tão nobre desafio", pontuou.

Atritos com enteados

A crise entre Michelle e Flávio ganhou força após publicações feitas por ela nas redes sociais na semana passada. Em dois vídeos, a ex-primeira-dama afirmou ter sido “maltratada e desrespeitada” pelo senador e disse que ele teria sido ríspido durante uma discussão.

O desentendimento teve origem em uma divergência sobre a estratégia do PL no Ceará. Flávio Bolsonaro e integrantes da cúpula do partido defendem apoio a Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo estadual, enquanto Michelle se posiciona contra essa articulação.

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