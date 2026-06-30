Michelle e enteados ampliam crise com "unfollow" e indiretas nas redes

O pedido público de desculpas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à madrasta, Michelle Bolsonaro, não parece ter sido suficiente para conter a crise na família Bolsonaro. A ex-primeira-dama deixou de seguir os enteados Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Instagram e no X, mas manteve Flávio entre as contas que acompanha.

Eduardo, por sua vez, continua seguindo Michelle nas rede social, mas passou a compartilhar, no X, publicações com críticas à ex-primeira-dama. Em uma delas, republicou uma postagem do jornalista Claudio Dantas que afirma que Michelle esperava uma reação "agressiva" de Flávio após o conflito vir a público, mas encontrou uma postura de "empatia e humildade". A publicação também diz que ela deveria ouvir as pessoas que a aconselharam a não expor o desentendimento publicamente.

Postagem de jornalista sobre ex-primeira dama foi compartilhada por Eduardo Bolsonaro (foto: Reprodução/X)

A relação entre Michelle e Eduardo já foi marcada por proximidade. Em janeiro deste ano, os dois viajaram juntos aos Estados Unidos para acompanhar a posse do presidente norte-americano Donald Trump. O distanciamento, porém, ganhou força nos últimos dias, após a divulgação de um vídeo em que Michelle afirmou estar sendo alvo de ataques de pessoas que atuam "do exterior". A declaração foi interpretada como uma referência a Eduardo, que vive nos EUA.

No mesmo vídeo, Michelle também criticou pessoas que passaram a se referir a ela apenas como "Michelle Firmo", utilizando o sobrenome de solteira em vez de Bolsonaro, prática que, segundo ela, faz parte dos ataques direcionados à sua imagem.

Com Carlos Bolsonaro, o desgaste é mais antigo. Em entrevista concedida em março deste ano, Michelle afirmou que havia perdoado o vereador pelos conflitos do passado, mas descartou qualquer reaproximação.

Relação com Flávio Bolsonaro

A crise entre Michelle e Flávio veio a público após um desentendimento envolvendo aliados da família e trocas de indiretas nas redes sociais. Além disso, na última semana, a ex-primeira-dama publicou um vídeo em tom de desabafo, no qual falou que foi “desespeitada” e “humilhada” por Flávio em uma ligação após uma eventual aliança do partido dela com o pré-candidato Ciro Gomes no Ceará.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois da repercussão, Flávio divulgou uma mensagem pública pedindo desculpas a Michelle e defendendo a união da família. O senador afirmou que a ex-primeira-dama merece respeito e lamentou que divergências internas tenham se tornado públicas.