Michelle se afasta da família e aliados cogitam saída da política

Um aliado de Michelle Bolsonaro disse à coluna que “parece ser real” a possibilidade de a ex-primeira-dama desistir da disputa pelo Senado no Distrito Federal e abandonar a política.

Outra liderança política do DF resumiu o momento da família Bolsonaro: “Esse povo é imprevisível”.

Depois de gravar o vídeo em que acusa Flávio Bolsonaro de tê-la maltratado, Michelle deixou de seguir nas redes sociais os enteados Eduardo, Carlos e Jair. E compartilhou um vídeo em que o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho afirma ter visto imagens de uma das festas de Daniel Vorcaro com mulheres e “políticos que defendem a família” nus.

Há uma clima desconfiança sobre os próximos passos de Michelle.

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A declaração de Paulo Figueiredo, aliado de Flávio e um dos interlocutores do grupo com a Casa Branca, de que “mulher não sabe votar” tende a dificultar uma reaproximação com a madrasta, que tem sido ainda mais atacada pela ala mais ideológica do bolsonarismo.