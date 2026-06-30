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Michelle se afasta da família e aliados cogitam saída da política

Após romper publicamente com Flávio Bolsonaro, ex-primeira-dama passa a dar mais sinais de afastamento

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/06/2026 08:07

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Michelle se afasta da família e aliados cogitam saída da política
Michelle se afasta da família e aliados cogitam saída da política crédito: Foto: Divulgação/PL Mulher

Um aliado de Michelle Bolsonaro disse à coluna que “parece ser real” a possibilidade de a ex-primeira-dama desistir da disputa pelo Senado no Distrito Federal e abandonar a política.

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Outra liderança política do DF resumiu o momento da família Bolsonaro: “Esse povo é imprevisível”.

Depois de gravar o vídeo em que acusa Flávio Bolsonaro de tê-la maltratado, Michelle deixou de seguir nas redes sociais os enteados Eduardo, Carlos e Jair. E compartilhou um vídeo em que o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho afirma ter visto imagens de uma das festas de Daniel Vorcaro com mulheres e “políticos que defendem a família” nus.

Há uma clima desconfiança sobre os próximos passos de Michelle.

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A declaração de Paulo Figueiredo, aliado de Flávio e um dos interlocutores do grupo com a Casa Branca, de que “mulher não sabe votar” tende a dificultar uma reaproximação com a madrasta, que tem sido ainda mais atacada pela ala mais ideológica do bolsonarismo.

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