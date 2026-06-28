Ex-governador diz ter vídeo de festa de Vorcaro em Nova York

CORREIO BRAZILIENSE

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho revelou possuir vídeos das festas promovidas pelo ex-banqueiro e ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele comentou especificamente sobre a chamada "noite das astronautas", em que modelos estrangeiras nuas teriam desfilado de capacete de astronauta para os convidados, que incluíam, segundo ele, secretários de governo, deputados, senadores e até governadores estaduais.

"As mulheres peladas, os homens pelados. Mas as mulheres tinham um capacete de astronauta na cabeça. E aí, o homem, para escolher a mulher, levantava aquela viseira do capacete e dizia: 'Essa aí que eu quero'", contou o ex-governador em gravação do seu podcast no YouTube "Pode, Garotinho?". O vídeo também circula em redes sociais como Instagram e X.

Segundo informações apuradas pela colunista Malu Gaspar, de O Globo, a festa ocorrida em maio de 2024 em uma suíte presidencial nova-iorquina custou mais de US$ 720 mil (ou mais de R$ 3,7 milhões na cotação da época). Além das modelos, os convidados do evento eram todos homens, incluindo outras autoridades brasileiras.

Festas de Vorcaro

Em janeiro de 2026, o Ministério Público solicitou que o Tribunal de Contas da União (TCU) investigasse a participação de autoridades nas festas promovidas por Vorcaro na Bahia, que ficaram conhecidas como "Cine Trancoso". Os eventos luxuosos patrocinados pelo ex-banqueiro teriam contado com a participação de membros dos Três Poderes da República, segundo o documento do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU).

O TCU, no entanto, arquivou o processo ainda em fevereiro, alegando que não haveria indícios necessários para aferir uso indevido de dinheiro público federal e que, por conta disso, o assunto fugiria da competência do órgão. As investigações, porém, seguem nas mãos do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso que investiga o Master na Suprema Corte.

No trecho que circula nas redes, Garotinho afirma que as mulheres do vídeo, que teriam participado do "Cine Trancoso", não se tratavam de brasileiras e provavelmente vieram de países do Leste Europeu, como Rússia, Ucrânia e Polônia. O objetivo de trazer modelos que não fossem do mesmo país era garantir que elas não entendessem o que estava sendo dito na festa, segundo o ex-governador.

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"Então, as mulheres não sabiam o que os homens estavam falando, porque eles conversavam em português, e essas mulheres não sabiam e nem podiam saber", acrescentou Garotinho.